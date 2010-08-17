-İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ AVCI: İSTANBUL (A.A) - 16.08.2010 - Spor Toto Süper Lig karşılaşmasında Kayserispor'a 2-0 yenilen İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, sezona istedikleri gibi bir başlangıç yapamadıklarını söyledi. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Abdullah Avcı, yedikleri ilk gole kadar oyunu kendi kontrollerinde tuttuklarını ve 60-65 dakika rakiplerine pozisyon vermediklerini belirtirken, şunları söyledi: ''Oyuncu değişikliği yaptığımız ve Cihan'ın sakatlandığı bölümdeki hatalarımızdan dolayı 1-0 geriye düştük. Ondan sonraki bölüm bizim için daha da sıkıntılı oldu. Rakip daha istekli oynadı. Ardından pozisyonlara girdik ama yeterli olmadı. Galip gelerek sezona iyi başlamayı arzu ediyorduk. Rakibimizi tebrik ediyorum. Tabii ki bu maçtan çıkartılacak dersler olacaktır. Sezona böyle başlamak istemezdik.'' -ARVELADZE: ''İKİNCİ YARI İYİ OYNADIK''- Kaysberispor Teknik Direktörü Şota Arveladze ise maçla ilgili değerlendirmesinde, ikinci yarı daha iyi bir performans sergilediklerini dile getirdi. Maça kötü başladıklarını ve ilk 20 dakikada zorlandıklarını söyleyen Gürcü Teknik Direktör Arveladze, ''Sonrasında toparlanmasını bildik. İkinci yarıda daha istekli futbol oynayan taraf bizdik. Bir kaç pozisyona girdik ve Allah'tan 2 gol bulduk. İlk maçlar her zaman zor oluyor. Futbolcuların bu maçlardan beklentileri oluyor. Ama sonuçta biz ikinci yarıda iyi oynayarak 3 puanı aldık'' ifadelerini kullandı.