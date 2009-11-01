İstanbul Büyükşehir Belediyespor tek golle geçti

Denizlispor, yeni teknik direktörü Hakan Kutlu ile çıktığı ilk maçta İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.



Ligde 11. hafta maçında Denizlispor, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 1-0 yenildi.



Ev sahibi Denizlispor'da yeni teknik direktör Hakan Kutlu ilk maçına çıkarken, konuk İstanbul ekibinde ise teknik direktör Abdullah Avcı, Rızvan ve Oğuz Sabankay'a bu sezon ilk kez onbirde şans tanıdı.



Maçın ilk yarısında ev sahibi Denizlispor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a oranla çok daha etkili görünürken, İstanbul ekibinin ise kontraatak futbolu tercih ettiği görüldü.



İlk yarıda her iki takımın da gol çabası sonuç vermeyince devre golsüz sona erdi.



İkinci yarıda karşılıklı ataklar olurken, konuk ekip 70. dakikada Herve Tum'un attığı golle 1-0 öne geçti.



Golü yedikten sonra ev sahibi takım İstanbul Büyükşehir Belediyespor kalesine yüklenmesine rağmen hücum oyuncuları etkili olamayınca maç 1-0 konuk ekibini üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonuçla İstanbul Büyükşehir Belediyespor puanını 18'e yükseltirken, ev sahibi Denizlispor ise 6 puanda kalmış oldu.



DENİZLİSPOR: 0 - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 1



Stat: Atatürk



Hakemler: Selçuk Dereli, Serkan Akarca, Emin Yıldırım



Denizlispor: Cenk, Mehmet Çoğum, Burak Akyıldız, Koffi, Çağlar, Bangoura, Braga, Fatih Yiğen (Dk. 77 Berberoviç), Güray (Dk. 77 Engin Memişler), Angelov, Roberts (Dk. 68 Murat Hacıoğlu)



İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Oğuzhan, Rızvan, Barbosa, Cesario, Ekrem, Marcin Kuş (Dk. 41 Hasan), Mahmut Tekdemir, Serhat, Oğuz Sabankay (Dk. 66 Sylla), Gökhan Süzen, Herve Tum (Dk. 77 Gökhan Kaba)



Gol: Dk. 70 Herve Tum (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)



Sarı kartlar: Dk. 50 Fatih Yiğen, Dk. 82 Angelov, Dk. 89 Çağlar (Denizlispor) Dk. 40 Gökhan Süzen, Dk. 62 Cesario, Dk. 76 Mahmut Tekdemir, Dk. 90 Hasan (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)



Maçtan dakikalar



Karşılaşmanın 9. dakikasında, Çağlar'ın sol kanattan yaptığı ortada Güray topa dokunamayınca, savunma oyuncuları meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



12. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Roberts'in şutunda top az farkla üstten auta çıktı.



17. dakikada Rızvan'ın pası ile Denizlispor ceza sahası önünde topla buluşan Herve Tum'un sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin solundan dışarı çıktı.



29. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Güray'ın şutunda direkten dönen topu, İstanbul Büyükşehir Belediyespor savunma oyuncuları uzaklaştırdı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere beraberlikle bitti.



İkinci yarı



Karşılaşmanın 49. dakikasında gelişen Denizlispor atağında, Güray'ın ara pası ile ceza alanının sol tarafında topla buluşan Angelov'un vuruşunda meşin yuvarlak, yan ağlarda kaldı.



69. dakikada Herve Tum'un pasında topla buluşan Gökhan Kaba, yaklaşık 20 metre topla birlikte gittikten sonra attığı şut, üstten auta çıktı.



70. dakikada konuk ekibin golü geldi. Gökhan Süzen'in ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Herve Tum, meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 0-1.



90+3. dakikada Braga'nın ceza alanına gönderdiği top, Koffi'nin vuruşunda üstten dışarı çıktı.



Müsabaka İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Karşılaşmanın bitimiyle birlikte, stattaki taraftarlar İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu futbolcuları, tribünlere çağırdı ve alkışlarla tebrik etti. Taraftarlar, ''yönetim istifa'' diye slogan attı.