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Spor

İstanbul Büyükşehir Belediyespor gruplarda

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gençlerbirliği'ni penaltılarla 5-3 yenerek, gruplara kaldı.

29 Ekim 2009 02:00

Ziraat Türkiye Kupası play-off maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gençlerbirliği'ni penaltılarla 5-3 yenerek, gruplara kaldı.

-İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 1 - GENÇLERBİRLİĞİ: 1-

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Mürvet Sezer, İsmail Köse, Mehmet Cem Hanoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Behram, Rızvan, Cesario, Metin, Ekrem, Efe (Dk. 101 Nsumbu), Mahmut, Oğuz (Dk. 59 Gökhan Süzen), Serhat, Gökhan Kaba (Dk. 76 Hasan), Tum

Gençlerbirliği: Serdar, Orhan, Murat, Aykut, Radeljic, Hurşit, Cem (Dk. 59 Bilal), Kahe, Tozo, Mustafa (Dk. 89 Tambwe), Harbuzi (Dk. 58 Burhan)

Goller: Dk. 95 Kahe (Gençlerbirliği), Dk. 112 Gökhan Süzen (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Aykut, Dk. 80 Radeljic, Dk. 83 Tozo, Dk. 90 Orhan, Dk. 99 Tambwe (Gençlerbirliği), Dk. 33 Rızvan, 96 Efe (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gökhan Süzen, Metin, Serhat ve Ekrem ile penaltı atışlarını gole çevirdi. Gençlerbirliği ise Kahe ve Tozo ile 2 penaltı atışını gol yaparken, başkent ekibinde Bilal ve Hurşit'in vuruşlarında kaleci Behram penaltıları kurtardı.

Karşılaşmayı penaltı atışları sonucu 5-3 kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.

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