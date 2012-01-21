-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3 - Manisaspor: 1 (İlk yarı) İSTANBUL (A.A) - 21.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'deki karşılaşmada İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Manisaspor karşısında ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. 4. dakikada Holmen'in ceza yayı önünden yerden sert şutunda top az farkla yandan auta gitti. 11. dakikada İstanbul Büyükşehir Belediyespor 1-0 öne geçti. Rızvan'ın sağ çaprazdan ortasında, penaltı noktasında müsait durumda topla buluşan Efe'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 15. dakikada Webo'nun ortasında ceza sahasında topla buluşan Efe istediği vuruşu yapamayınca, topu gerilerden gelen Holmen'e aktardı. Holmen'in ceza sahasında uygun durumda yaptığı kötü vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti. 16. dakikada İstanbul Büyükşehir Belediyespor farkı 2'e çıkardı. Tom Silva'nın sağdan ortasında, arka direkte Webo'nun indirdiği topu altıpas önünde Hüseyin uzaklaştırmak isterken, meşin yuvarlak araya giren Holmen'e çarparak filelere gitti: 2-0. 19. dakikada İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 3. golü geldi. Holmen'in ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Doka, açısını düzelttikten sonra yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0. 32. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Isaac, Rızvan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi. 33. dakikada penaltı atışını kullanan Murat Erdoğan, sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-1. 37. dakikada Tom Silva'nın pasında Holmen'in ceza sahasında yaptığı vuruşta, savunmada Akaminko son anda topu kale önünden çıkardı. Kalan dakikalarda önemli pozisyon olmadı ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. Stat: Atatürk Olimpiyat Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Köse, Mustafa Sönmez İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Oğuzhan Bahadır, Rızvan Şahin, Vinicius Cesario, Metin Depe, Ekrem Ekşioğlu, Tom Silva, Efe İnanç, Mahmut Tekdemir, Holmen, Doka, Webo Manisaspor: İlker Avcıbay, Ömer Aysan Barış, Hüseyin Tok, Akaminko, Klukowski, Yiğit İncedemir, Nizamettin Çalışkan, Bekir Yılmaz (Dk. 18 İlhan Özek), Murat Gürbüzerol, Murat Erdoğan, Isaac Goller: Dk. 11 Efe İnanç, Dk. 16 Holmen, Dk. 19 Doka (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Dk. 33 Murat Erdoğan (Penaltıdan) (Manisaspor) Sarı kart: Dk. 12 Hüseyin Tok (Manisaspor), Dk. 18 Efe İnanç, Dk. 32 Rızvan Şahin (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)