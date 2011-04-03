-İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 2 - BUCASPOR: 1 İSTANBUL (A.A) - 03.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Bucaspor'u 2-1 yendi 65. dakikada Bucaspor 1-0 öne geçti. Ali Kuçik'in sağdan yaptığı ortada ceza sahası arka direkte Musa topu Abdülkadir'in önüne bıraktı. Bu futbolcunun oluşan karambolde vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1 70. dakikada İstanbul Büyükşehir Belediyespor skoru eşitledi. Gökhan Süzen'in sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında Orhan'ın ters vuruşunda üst direkten dönen top, kaleci Londak'ın sırtına çarparak, ağlara gitti: 1-1 72. dakikada soldan çalımlarla ceza sahasına giren Gökhan Ünal'ın sert şutunda üst direğe çarpan top auta gitti. 80. dakikada ara pasında savunmanın arkasına sarkan İskender, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaparken, top kaleci Londak'tan döndü. 86. dakikada İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-1 öne geçti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Holosko, rakibini geçtikten sonra şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1 88. dakikada Holosko'nun uzun pasında ceza sahasında arka direkte topla buluşan İskender'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Stat: Atatürk Olimpiyat Hakemler: Barış Şimşek xxx, Bahtiyar Birinci xxx, Hakan Yemişken xxx İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Oğuzhan xx, Kus xx, Serhat Akyüz xxx, Can xx, Ekrem xx, Cihan xx, Holmen xxx, Gökhan Süzen xxx (Dk. 86 Efe ?), Holosko xxx, Gökhan Ünal xx (Dk. 73 Tum x), İbrahim Akın xx (Dk. 46 İskender xx) Bucaspor: Londak xx, Serkan xx, Onur x, Orhan x, Erkan x, Musa xx, Leko xx, Ragıp x (Dk. 86 Sercan ?), Jebrin xx, Ali Kuçik xx, Cenk x (Dk. 62 Abdülkadir xx) Goller: Dk. 65 Abdülkadir (Bucaspor), Londak (Kendi Kalesine), Dk. 86 Holosko (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) Sarı Kartlar: Dk. 27 Onur, Dk. 30 Orhan, Dk. 90+2 Erkan (Bucaspor), Dk. 69 Serhat Akyüz (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)