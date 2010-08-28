-İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 1 - KASIMPAŞA: 0 (İLK YARI) İSTANBUL (A.A) - 28.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de oynanan karşılaşmada İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kasımpaşa önünde ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 7. dakikada Kasımpaşa'da Yekta tek başına sürdüğü topu ceza sahasına yaklaşırken sert bir vuruşla kaleye gönderdi, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı. 11. dakikada Zeki'nin kale sahası çizgisi üzerinden sert vuruşunda top üstten auta gitti. 12. dakika Ekrem'in sol kanattan ortasında altı pasta fırsatçılığını iyi kullanan İskender, güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0 16. dakikada Yekta'nın sağdan ortasında Şahin'in yakın mesafeden kafa vuruşunda top kaleci Hasagiç'de kaldı. 21. dakikada Dimitrov'un şık hareketler sonrasında yaptığı ortada Santos yakın mesafeden kafayı vurdu, ancak meşin yuvarlak kaleci Hasagiç'de kaldı. 35. dakikada Ramos'un mükemmel pasıyla soldan ceza sahasına tek başına giren Dimitrov topu ayağında fazla tutunca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 36. dakikada Tevfik'in ceza sahasının hemen dışından çok sert vuruşunda, top yan direkten döndü. İkinci pozisyonda İskender'in şutunda meşin yuvarlak auta çıktı. 43. dakikada Holmen'in kafa pasıyla İbrahim kaleci ile karşı karşıya kaldı, bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda Murat mutlak bir tehlikeyi uzaklaştırdı ve ilk yarı İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Stat: Atatürk Olimpiyat Hakemler: Bülent Yıldırım, Mustafa Emre Eyisoy, Cem Satman İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Hasagiç, Metin, Zeki, İbrahim, İskender, Ekrem, Mahmut, Holmen, Rızvan, Gökhan, Tevfik Kasımpaşa: Murat, Keller, Erdi, Sancak, Ramos, Ersen Martin, Şahin, Dimitrov, Santos, Merthan, Yekta Gol: Dk. 12 İskender (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) Sarı kartlar: Dk. 14 Gökhan (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Dk. 26 Ramos, Dk. 39 Erdi (Kasımpaşa)