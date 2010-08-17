-İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 0 - KAYSERİSPOR: 0 (İLK YARI) İSTANBUL (A.A) - 16.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'deki İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. 14. dakikada İskender'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan İbrahim Akın kaleciyle karşı karşıya kalırken, kalesini terk eden Souleymanou topa sahip oldu. 15. dakikada soldan ceza sahasına giren Cangele, müsait durumda bulunan Selim'e pasını vermek isterken, son anda araya giren savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 34. dakikada Moritz'in pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Cangele, karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kontrol edemeyince hızlı davranan Hasagic, tehlikeyi önledi. 39. dakikada Kayserispor caza sahasında oluşan karambolde topa sahip olan Holmen'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Souleymanou'da kaldı. 42. dakikada İbrahim Akın, ceza sahası önünden kullandığı serbest atışta topu yanında bulunan Zeki'ye verdi. Bu futbolcunun, sert şutunda meşin yuvarlak Souleymanou'nun müdahalesiyle kornere çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. Stat: Atatürk Olimpiyat Hakemler: Aytekin Durmaz, Muharrem Yılmaz, Hakan Yemişken İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Hasagic, Cihan, Mehmet Yılmaz, Metin, Ekrem, Zeki, Holmen, Mahmut, İbrahim Akın, Tevfik, İskender Kayserispor: Souleymanou, Hamza, Serdar, Amisulashvili, Hasan Ali, Mehmet Eren, Selim, Abdullah, Troisi, Moritz, Cangele Sarı kartlar: Dk. 41 Amisulashvili (Kayserispor), Dk. 45 Mahmut, Dk. 45+1 Metin (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)