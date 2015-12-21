İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan İSPARK, 3 milyon lira zarar etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait 27 şirketten 9’u 2015’in ilk 9 ayında zarar etti. Zarar eden şirketler arasında geçtiğimiz ay İBB Meclisi tarafından İstanbul’daki taksi, minibüs ve dolmuş taşımacılığı ile duraklarının işletme yetkisinin 15 yıllığına devredildiği İSPARK da var. İSPARK ilk 9 ayda 167 milyon lira hasılat yapmasına karşın yaklaşık 3 milyon lira zarar etti.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre gelir tablosunda en fazla kârı yapan İGDAŞ özelleştiriliyor. İGDAŞ 9 ayda 395 milyon TL kâr etti. 6 yıldır özelleştirilmeye çalışılan İGDAŞ için ilk olarak blok satış yöntemiyle özelleştirilme kararı alındı.

İBB Meclisi’nde geçen hafta tüm blok satış yöntemiyle özelleştirme kararları kaldırılarak yüzde 51’i “halka arz” yöntemiyle özelleştirme kararı alındı. Yine gelir tablosunda İGDAŞ’ın ardından en fazla kârı Dünya Ticaret Merkezi A.Ş. ve KİPTAŞ’ın yaptığı görülüyor. En fazla zararı ise Şehir Hatları A.Ş., İston A. Ş. ve Sağlık A.Ş. yaptı. Gelir tablosunu değerlendiren CHP’li Hakkı Sağlam şöyle konuştu:

“Bu tablo İBB’nin iflasıdır. Kötü yönetimin tescilidir. Biz bunu tahmin etmiştik. Geçen yıl bütçe görüşmelerinde nisan ayındaki faaliyet raporunda ve 2014 yılı denetim raporunda belirtmiş ve Topbaş’ı uyarmıştık. Başta İSPARK olmak üzere İBB şirketlerindeki zararın izahı yoktur. 2015 yılında yapılan iki genel seçimde bu şirketler siyasi amaçla kullanıldı. Akla gelen soru aktroller acaba buradan mı beslendi? Bu şirketlerden muhammen bedelin çok üzerinde verilen ihaleler. Maliyetinin çok üstünde satın alınan mal ve hizmetler. 1 liralık malı 4 liraya alırsanız bu zarar kaçınılmaz olur. Bu şirketlerin batırılmış olması kabul edilemez. Hesabını soracağız.