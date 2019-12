-İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE TRANSFER İSTANBUL (A.A) - 27.06.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Manisaspor'dan Eren Aydın'ı kadrosuna katarken, Serhat Gülpınar ile de sözleşme yeniledi. Kulüp Futbol Şube Sorumlusu Kamil Dizar, yaptığı açıklamada, daha önce Konyaspor'dan Kamil Zayatte'yi, Litex'den Doka'yı ve Pendikspor'dan Ömer Can Sokullu'yu kadrolarına dahil ettiklerini ve transfer çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Manisaspor'dan Eren Aydın ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık, Serhat Gülpınar ile de 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirten Kamil Dizar, ''Her iki tarafa da hayırlı olsun. Ligimizin kalitesi her geçen yıl daha da artıyor. Zorlu bir sezon bizi bekliyor. Bunun bilincinde olarak teknik direktörümüzün raporu doğrultusunda anlaşmak üzere olduğumuz 1-2 nokta transferle sezona hazır hale geleceğiz'' diye konuştu.