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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de 'kabine' değişti

İBB'nin 3 biriminde önemli değişiklikler yaşandı

25 Mayıs 2016 04:44

İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yönetim kadrosunda ikinci kez değişikliğe gitti ve İETT, İSKİ ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün en tepe yönetimlerine yeni isimler atandı.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, geçen yıl Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü görevine atanan Fatih Turan, İSKİ Genel Müdürlüğü görevine getirildi. İETT’nin başına da Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Arif Emecen geldi. Boğaziçi İmar Müdürü Cem Eriş’in yerine ise Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Vedat Şahin getirildi. Eriş, genel sekreter yardımcılarından Muzaffer Hacımustafaoğlu’nun ekibinde mimar olarak görev yapacak.

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