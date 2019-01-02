İstanbul Büyükşehir Belediyesi'den zarar açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 30 şirketinden 11'inin zarar ettiği yönündeki haberle ilgili açıklama yaptı. Zarar iddiasının yalanlandığı İBB a açıklamasında "Şirketlerimizin ara dönemlerde, yaptıkları bazı yatırımlar ile işlerin dönemselliğinden ve mevsimselliğinden dolayı zarar ediyor gibi gösterilmesi, kesinlikle yıl sonu itibarıyla da zarar edeceği anlamına gelmemektedir" denildi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 30 şirketinden 11'inin 2018 yılının üçüncü çeyreğinde toplam 94 milyon 543 bin lira zarar etti. Zarar eden 11 şirket arasında nakit akışı en yüksek olan İSPARK'ın da bulunması dikkat çekmiş, CHP'li İBB Meclis Üyesi Hakkı Sağlam, "İBB iflas bayrağını çekmiş durumda. İBB ve şirketleri borç batağında yüzüyor artık İstanbul'u yönetemiyorlar" diye duruma tepki göstermişti.

İBB'den konuyla ilgili açıklama geldi. "2018 yılı 3. çeyrek itibarıyla İBB iştirak şirketlerinden bazılarının zarar ettiği iddiası kesinlikle doğru değildir" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

— Öncelikle belirtmek isteriz ki, İBB iştirak şirketleri kârlılığı ön planda tutmayıp; kamusal faydayı, kurumsal sosyal sorumluluğu, kurumsal yönetim ilkelerini benimsemiş profesyonel bir yönetim anlayışı ile yönetilen şirketlerdir. Şirketlerimizin ara dönemlerde, yaptıkları bazı yatırımlar ile işlerin dönemselliğinden ve mevsimselliğinden dolayı zarar ediyor gibi gösterilmesi, kesinlikle yıl sonu itibarıyla da zarar edeceği anlamına gelmemektedir.