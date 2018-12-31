"İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketleri 94.5 milyon lira zararda"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 30 şirketinden 11’inin 2018 yılının üçüncü çeyreğinde toplam 94 milyon 543 bin lira zarar ettiği belirtildi. Zarar eden 11 şirket arasında bulunan nakit akışı en yüksek olan İSPARK'ın 18 milyon lira zarar etmesi de dikkati çekti. CHP'li İBB Meclis Üyesi Dr. Hakkı Sağlam, “İBB iflas bayrağını çekmiş durumda. İBB ve şirketleri borç batağında yüzüyor artık İstanbul'u yönetemiyorlar” dedi.

Sağlam, İBB Başkanı Mevlüt Uysal'a defalarca söylediklerini belirterek, "Bizi dinlemedi, daha seçileli bir yıl oldu ama İBB ve şirketleri borca batırmış, iflasa sürüklemiş" ifadesini kullandı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre CHP'li İBB Meclis Üyesi Dr. Hakkı Sağlam, İBB'ye bağlı 30 şirketin hasılatlarını ve karlılık durumunu yıl boyunca üçer aylık dönemler halinde İBB Başkanlığı'na sorarak şirketlerin mali durumunu takip ediyor. Sağlam'ın en son 2018 yılının üçüncü çeyreğine yani Temmuz-Ağustos-Eylül dönemine ilişkin sorusuna İBB tarafından verilen yanıt çarpıcı bir tabloyu ortaya koydu.

En çok zarar eden şirket şehir hatları A.Ş.

İBB'nin verdiği yanıta göre; 30 şirketten 11'i üçüncü çeyrekte toplam 2 milyar 192 milyon 744 bin lira hasılat elde ederken, 94 milyon 543 bin lira zarar etti. Bilançoya göre; en çok zarar eden şirketlerin ilk sırasında 18 milyon 469 bin liralık zarar ile Şehir Hatları A.Ş yer aldı. İkinci sırada yer alan İSPARK da 17 milyon 949 bin lira zarar etti. Verilen yanıta göre; Metro A.Ş 15 milyon 790 bin, Spor A.Ş 11 milyon 443 bin, Medya A.Ş 10 milyon 585 bin, Bimtaş 6 milyon 907 bin, İsyön 6 milyon 424 bin, İston AŞ 2 milyon 656 bin, Otobüs A.Ş 2 milyon 178 bin, Beltur 1 milyon 817 bin, Uygulamalı Gaz AŞ 325 bin lira zararda.

"İflasa sürükleniyor"

İBB şirketlerinin mali durumunu takip eden CHP'li İBB Meclis Üyesi Dr. Hakkı Sağlam, İBB'nin iflas bayrağını çektiğini savunarak, “Biz hükümetin yanlış ekonomi politikalarına karşı önlem alsın, İstanbulluların parası çarçur edilmesin, kaynakları halk için kullansın, yurttaşlarımıza hizmeti ucuz ve kaliteli getirsin, buna katkı yapacağımızı İBB Meclis'te defalarca söyledik. Ancak İBB Başkanı Mevlüt Uysal bizi dinlemedi, daha seçileli bir yıl oldu ama İBB ve şirketleri borca batırmış, iflasa sürüklemiştir” dedi.

Sağlam, İSPARK gibi bütün hasılatı nakit olan, nakit akışı bu kadar yüksek şirketin batık durumda olmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Seçim çalışmalarında mı kullanıldı?

Şirketlerden 24 Haziran seçim çalışmalarına kaynak aktarıldığını öne süren Sağlam, “Üçüncü çeyrek, 24 Haziran seçimlerinden sonraki dönemi kapsıyor. Mevlüt Uysal'ın 24 Haziran seçimlerinde bu şirketleri açık olarak siyasi emelleri için kullandığı anlaşılıyor. İstanbul halkı bunun hesabını 31 Mart seçimlerinde elbette soracaktır” diye konuştu.

Sağlam şöyle devam etti:

“Yarım milyondan fazla İstanbul'unun suyu ve doğal gazı kesik. Ulaşım çok pahalı, sabah kartına 5 lira yükleyen işçi ve öğrenci bir simit yiyip günü tamamlayarak akşam eve dönmeye çalışırken; İBB Başkanı Uysal bir şekilde yurttaşlarımızın parasını hiç etmiştir. Bu kul hakkı yemektir. Bu adaletsizliktir. Başta trafik ve ulaşım olmak üzere İstanbul'un bütün sorunlarını biz çözeceğiz. Halkımız ile birlikte yöneteceğiz.”