İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Whatsapp hattı devreye girdi

İstanbul'da vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Facebook iş birliğiyle kurulan resmi resmi WhatsApp hattı üzerinde talep ve şikâyetlerini direkt olarak belediyeye yöneltip canlı destek alabilecek.

Talep ve şikayetler doğrudan iletilebilecek

Buna göre İBB, resmi WhatsApp hattı sayesinde vatandaşın en sık kullandığı mesajlaşma uygulaması WhatsApp’tan da hizmet vermeye başladı. Bu doğrultuda, onlarca kişilik canlı destek ekibinin görevlendirildiği 0552 153 0034 numaralı resmi hat İstanbulluya hizmet verecek. Vatandaşlar, İBB’nin WhatsApp hattını kullanarak HES kodu İstanbul Kart eşlemesinden İETT sefer saatlerine, iş başvurularından İSPARK şikayetlerine tüm merak ettiklerini sorabilecek; talep ve şikâyetlerini doğrudan iletebilecek.

Onlarca kişilik canlı destek ekibi tek bir resmi numaradan hizmet verecek WhatsApp hattı projesinde İBB’nin tercihi WhatsApp’ın yerli iş ortağı MindBehind oldu. 2016’da İstanbul’da kurulan MindBehind, kurumların ulaşmak istedikleri kitlelerle olan tüm iletişimini WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger ve tüm diğer mesajlaşma kanalları üzerinden yapabilmesini sağlıyor.

"Vatandaşların doğrudan yetkililere ulaşabilecekleri bir iletişim kanalı sunacak"

İBB ile yaptıkları iş birliğini değerlendiren Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, ''Dünyadaki herkesin birbiriyle iletişim halinde kalabilmesi ve engelsiz iletişim kurabilmesi gerektiğine inanıyoruz. WhatsApp, kullanıcıların istedikleri kişilerle zahmetsizce bağlantı kurabilmesi için inşa ettiğimiz bir platform. Son birkaç yıl içinde, insanların ve kurumların iletişim olanağı sunan mesajlaşma uygulamalarına yoğun bir şekilde yöneldiklerini ve işlerini yapmak için de WhatsApp’a gün geçtikçe daha fazla başvurduklarını gördük. İBB ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliğinin de ülkemiz vatandaşlarına ihtiyaç duydukları ve doğrudan yetkililere ulaşabilecekleri bir iletişim kanalı sunacağına inanıyoruz'' dedi.