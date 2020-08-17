İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Kanal İstanbul anketi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kanal İstanbul’la ilgili hazırladığı anketi internet sitesinde oylamaya açtı. İBB’nin resmi sitesine girildiğinde ekrana yansıyan ankette 6 soru bulunuyor. Ankete her kullanıcı bir kez katılabiliyor ve sonuçlar şimdilik görünmüyor.

Ankette bulunan sorular şöyle:

1- Kanal İstanbul Projesinin İstanbul’a faydalı olacağını düşünüyor musunuz?

2- Kanal İstanbul Projesinin İstanbul’a ne gibi olumsuz etkileri olacağını düşünüyorsunuz?

3- Sizce Kanal İstanbul’un yapılması, İstanbul’un acilen çözülmesi gereken sorunlarından biri midir?

4- Kanal İstanbul projesine harcanacak olan 100 milyar lira ile ilgili neler düşünüyorsunuz?

5- Sizce Kanal İstanbul’a kimin ihtiyacı var?

6- Kanal İstanbul Projesinin yapılmasını destekliyor musunuz?

Ankete katılmak için tıklayın.

"Kanal malum şirketler için rüya gibi"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün attığı bir tweet'te de Kanal İstanbul’u konu edindi. Video paylaşan İmamoğlu, projenin yol açacağı etkileri anlatan videoyla beraber şu sözleri paylaştı:

“Kanal İstanbul bu işten ihale alacak malum şirketler için rüya gibi bir proje. Yapılırsa şehrimiz su kaynaklarının yüzde 29’unu kaybedecek, Sazlıdere Barajı yok olacak."