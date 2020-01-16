İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Adalar'daki fayton krizine çözüm için teklif

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde; Adalar'da bulunan 277 adet tescilli fayton plakasının 250 bin TL bedelle, atların tanesinin de 4 bin TL bedelle satın alınması için teklif hazırlandı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, geçen yıl aralık ayında Adalar’daki yüzlerce atın yakalandıkları ruam hastalığı sonrası öldürülmesiyle büyüyen fayton krizinde çözüme yaklaşıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bugünkü oturumunda aylardır tartışılan fayton taşımacılığı konusuyla ilgili karar alınması bekleniyor.

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün hazırladığı Adalar'da taşımacılıkta kullanılan at ve araçlarıyla birlikte tescilli fayton plakalarının satın alınmasına ilişkin teklif Hukuk-Plan ve Bütçe-Tarım, Orman, Hayvancılık ve Su Ürünleri komisyonları tarafından incelenerek rapor haline getirildi.

Raporda faytonlar nedeniyle her yıl ortalama 400 atın öldüğü ve atların 20-25 yıl olan ömrünün iki yıla kadar düştüğü belirtildi. 1378 attan 81'inde ruam hastalığı çıktığı, insan ve hayvanlara bulaşma riski taşıması nedeniyle Adalar'da atların faytonlara koşulmasının 3 ay süreyle durdurulmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Fayton plakası 250 bin, atlar 4 bin TL

İl Trafik Komisyonu kararı uyarınca Adalar Belediyesi tarafından tescil edilmiş taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan araçlarıyla birlikte toplam 277 adet tescilli fayton plakasının 250 bin TL bedel ile İBB Toplu Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü tarafından satın alınması karar verildi.

Atların adedinin 4 bin TL bedelle Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından satın alınması ve ulaşım hizmetinin UKOME tarafından belirlenecek sayıdaki elektrikli araçla yapılması için karar alınmak üzere İBB Meclisi'ne havale edildi. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün hazırladığı teklif komisyonlar tarafından uygun bulundu. Mecliste raporun oybirliği ile kabul edilmesi bekleniyor.