İstanbul Büyükşehir Belediyesi, istihdam projelerini ve kriterlerini açıkladı

İnsan Kaynakları ve Organizasyon Yönetiminden Sorumlu Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, İBB’de fırsat eşitliğini geliştirmek için yeni metro sürücüsü alımlarında kadın adaylara yöneldiklerini açıkladı. Göreve başladıkları günden itibaren, farklılıkların yönetimine öncelik verdiklerini vurgulayan Duman şöyle konuştu:

"Cinsiyet ayrımcılığını reddeden, kadın istihdamına öncelik veren bir yaklaşım sergiliyoruz."

"Metro İstanbul AŞ için yapacağımız sürücü alımında artık öncelikten de öteye gittik, tümüyle kadın istihdamına yöneldik. 109 sürücü için ihtiyaç vardı ve bu sayının üzerinde bir aday başvurusu geldi."

"Önümüzdeki haftalarda kadın adaylarımız eğitimlere başlayacak. Eğitimler yaklaşık üç ay sürecek. Umuyorum ki, eğitimlerin sonunda metrolarda çok daha fazla kadın sürücüyle karşılaşacağız."

Kadın istihdamı gecikmiş bir borç

Sözcü'nün haberine göre adalet ve eşitliğe önem verdiklerinin altını çizen Duman, söylemde kalmayıp eyleme geçtiklerini belirterek, “Bu konuda toplumun ihtiyacı olan yaklaşım bu olmalı. Herkes eşit fırsatlar yakalayabilmeli. En başta da kimsenin cinsiyetleri nedeniyle farklı fırsatları kaybetmemesi gerekiyor. Kadın istihdamı da bizim gecikmiş bir borcu ödeme yaklaşımımız diyebilirim” diye konuştu.

Engelli istihdamının detayları şubatta

Duman, Şubat ayında başlatılması planlanan engelli bireylere dönük projeyle ilgili bilgi de verdi. Duman, yakın zamanda açıklanacak çalışma hakkında şunları dedi:

"Şirketlerimizde ciddi sayıda engelli istihdamı sağlayacağız. Proje, Şubat ayında başlayacak.Bu konuda hem sivil toplum kuruluşları hem de kamuyla bir proje gerçekleştiriyoruz.

"İlk etapta 300’e yakın engelli bireyin, İBB iştiraklerinde göreve başlamasını bekliyoruz. Konuyla ilgili detayları önümüzdeki günlerde kariyer sayfamızda yayınlayacağız. Adaylar başvurularını buradan yapabilecekler."

İBB’nin tüm birim, iştirak ve bağlı kuruluşlarındaki mevcut çalışma koşullarını, engelli bireyler için daha kullanışlı hale getirmek istediklerini de sözlerine ekleyen Duman, “Gerek bu proje, gerekse mevcut çalışma arkadaşlarımız için ne kadar uyumlu, neleri daha iyi yapabiliriz diye değerlendiriyoruz. Erişilebilirlik, konfor ve çalışma ortamındaki ergonomi gibi konuların hepsini gözden geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Bölgesel istihdam ofisleri İstanbul geneline yayılacak

İşverenle işgücünü buluşturan Bölgesel İstihdam Ofisleri’nin önümüzdeki dönemde İstanbul geneline yaymayı amaçladıkları bildiren Duman, projenin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim vaadi olduğunu anımsatarak şöyle devam etti:

"Önümüzdeki beş yıl içerisinde, yaklaşık 200 bin istihdam sağlama üzerine Sayın Başkanımızın İstanbul’a ve Türkiye’ye bir sözü var. Yaklaşık dört buçuk yılımız kaldı."

"Bu konuda yol kat ettik, diyebilirim. Mevcut bir bölgesel istihdam ofisimiz var. Şubat başında Şişli ve Kartal’da iki ofis daha açacağız. Bu yılın içerisinde sekiz tane daha hizmete girecek. Sonrasında umuyoruz ki, on bir ofisimizle bu fırsatı İstanbullulara daha fazlasıyla ulaştırabileceğiz."

Bölgesel İstihdam Ofisleri’ni ‘sosyal proje’ olarak tanımlayan Duman, projenin yaratacağı olanakları ise şu sözlerle açıkladı:

"İstihdam ofislerindeki uzmanlarımız vasıtasıyla bölgedeki işverenlerin ihtiyaçlarını görmeye gayret ediyoruz. Sonrasında bu ihtiyaçlara uygun insan kaynağıyla buluşturma konusunda özellikle İSMEK’lerde, mesleki eğitim programlarımıza yönlendiriyoruz. İSMEK’leri de daha aktif hale getiren bir yaklaşım."

"Çünkü kamunun, bu şekilde çalışması gerekiyor. Kamunun insanların ihtiyaç duyduğu eğitimleri verebilmesi gerekiyor."

Genç yetenek programı

Rekor sayılara ulaşan ‘genç işsizliği’ konusunda da çalışmalar yürüttüklerini açıklayan Duman, İBB ve Türkiye için çok değerli bir gelişim programı olarak gördüğü İstanbullu gençlere dönük Genç Yetenek Programı ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"İBB iştiraklerinde yaklaşık bin 200 genç arkadaşımıza ulaştık. Otuz yaşını geçmemiş, çok fazla iş deneyimi olmayan belirli profilde arkadaşlarımız."

"Onları ilki Şubat’ta ikincisi Nisan’da başlayacak bir oryantasyona, sonrasında da bir gelişim programına dahil edeceğiz."

"İBB’de çalışmak ne demek, kamu kurumda çalışmak hangi kriterleri gerektirir, hangi yetkinliklerini geliştirmelerini gerektirir, hangi etik kurallara ve toplumsal değerlere sahip çıkmaları gerekir gibi konuları programlarda yaşayarak öğrenecekler."

"Daha da önemlisi, İstanbulluya hizmet eden insanlar olmak ne demek, bunu öğrenecekler."

"600'er kişilik iki grupla başlayacak"

Duman, programın gençlere saha deneyimi kazandıracağını söylerken de şu detayları açıkladı:

"Program, çeşitli pratikleri içerecek. Sadece sınıf eğitimleriyle değil, sahaya çıkacak, süt dağıtacak, temizlik personeliyle çalışacak, belki itfaiyeciyle kriz anını yönetecekler."

"Her bir program yaklaşık bir yıl sürecek. 600’er kişilik iki grupta başlatılacak eğitim, sanıyorum bir yıl sonunda, halkı tanıyan, vatandaşın beklentilerini bilen, sosyal sorumluluğu olan ve halka hizmet ettiğinin farkında olan bireyler yetiştirmiş olacak."

"Umuyoruz ki, kamu yönetimine de çok önemli kaynaklar buradan yaratılacak."

"İyi birer İstanbul'lu olmanın yolunu açacağız"

Duman, programın İBB çalışanlarıyla sınırlı kalmayacağını da vurgulayarak, “Zaman içerisinde biz bu programı tüm İstanbullu gençlere açmayı planlıyoruz. Özellikle bölgesel istihdam ofislerine gelip başvuruda bulunmuş, kendisine İBB haricinde kariyer fırsatı arayan arkadaşlarımızı da bu programın içerisine katarak, iyi birer İstanbullu olmanın yolunu açacağız” diye konuştu.