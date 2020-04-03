İstanbul Büyükşehir Belediyesi'den personel için yeni Koronavirüs tedbirleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Raylı Sistem Daire Başkanlığı, devam eden metro şantiyelerindeki görevli personelin Koronavirüs'e yakalanma riskini azaltmak için bir dizi tedbiri hayata geçirdi.

Alınan önlemlerde, metro şantiyelerinde çalışan personellerin Koronavirüs'e yakalanma riskini en aza indirmek hedeflendi.

Öte yandan İBB'ye bağlı ekipler, şantiyelerde görev alan personele Koronavirüs semptomları ve etkileriyle ilgili bilgilendirmeler yapacak. Kendisinde bu semptomları hisseden personelle ilgili zaman kaybetmeden gerekli tedbirler alınacak. İBB Raylı Sistem Daire Başkanlığı'na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Şefliği, önlemlerin uygulanıp uygulanmadığını tespit etmek amacıyla metro şantiyelerini düzenli olarak denetleyecek.

İBB’nin görevli personel için aldığı önlemler şu şekilde sıralandı:

*Yüklenici firmalara gönderilen yönergeye göre, tüm şantiyelerde hijyen ve dezenfektan malzemeleri stoklu ve yeterli miktarda bulundurulacak.

*Personelin kullandığı yatakhane, yemekhane, çay ocakları ve servis araçları günde iki kez olmak üzere periyodik olarak dezenfekte edilecek. Yatakhanelerde, yataklar arası mesafe en az 3 metre olacak, ranzaların bir katı kullanılmayacak.

*Şantiye sahasında ateş ölçer, eldiven ve maske gibi malzemeler her zaman hazır bulundurulacak. Rutin görevli personelin, günde iki kez ateşi ölçülecek. Ateşi yüksek çıkan personel, sağlık görevlileri gelinceye kadar izole bir ortamda bekletilecek.

*Toplantılara dışarıdan katılım olmayacak.

*Yeme, içme, temizlik ve ulaşımdan sorumlu tüm personel, her sabah sağlık taramasından geçirildikten sonra işbaşı yapabilecek. Bununla birlikte şantiyelerde personele servis edilen yiyecek ve içecekler paketli olarak sunulacak.

*Alınan tedbir kararları doğrultusunda şantiyelerde zorunlu olmadıkça toplantı yapılmayacak. Toplantının zaruri olduğu durumlarda ise sosyal mesafe kurallarına mutlaka uyulacak. Toplantılara dışarıdan katılımcı kesinlikle alınmayacak.