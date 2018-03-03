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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'nin ilk adayı belli oldu

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için çok önceden beri çalışıyorum ve Genel Başkanımızın bilgisi dahilinde yapıyorum"

03 Mart 2018 15:12

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığını açıklayan CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, bu talebini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na da ilettiğini söyledi. 

Sözcü gazetesinden Başak Kaya’ya konuşan Hamzaçebi, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için çok önceden beri çalışıyorum ve Genel Başkanımızın bilgisi dahilinde yapıyorum. Genel Başkanımıza 'İstanbul'u kiminle kazanacaksanız onu aday yapmak zorundasınız. Halkta kimin karşılığı varsa, onu aday yapmak zorundasınız’ dedim” diye konuştu. 

Topluma sorulması halinde anketlerden kendi isminin çıkacağını savunan Hamzaçebi, "Yeni görevim Genel Sekreterlik ve sorumluluk alanım Cumhurbaşkanlığı seçiminden milletvekilliği seçimine yerel seçimlere kadar genişledi. İstanbul çalışmalarım bütün ciddiyetiyle devam edecektir” dedi. 

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