İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal'dan UBER açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, belediyenin verdiği 'Turizm İşletme Belgesi'ni amacı dışında kullananlara yönelik yaptırım uygulayacak bir karar çıkabileceğini belirterek, "Verdiğimiz belgenin amacının dışında kullanılmasını istemiyoruz" dedi ve UBER'e uyarıda bulundu.

Hükümetin Uber ile ilgili karar aldığını dile getiren Uysal, şöyle konuştu:

“Başka belgelerle Uber işine girilmesin. Yani A-1, D-2 belgesiyle Uber işletmeciliği yapılmasın. Bugünkü Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıda hükümetimizin aldığı karar çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak verdiğimiz 'Turizm İşletme Belgesi' ile herhangi bir iş yapılmaması yönünde bir karar alınabilir.

Eğer, bu belge ile başka bir iş yapıldığı tespit edilirse iki yıl süreyle belgenin iptal edilmesi şeklinde bir kararımız çıkacak diye düşünüyorum. Bu çıkarsa yine sizlerle görüşürüz. Belediyenin verdiği Turizm İşletme Belgesini kullananların, o belgeleri iptal edilecek ve dolayısıyla bu alanda iş yapamayacaklar. Bizim turizm belgesini alıp da Uber işletmeciliği yapan birisi tespit edilirse turizm belgeleri iptal edilecek.”

Ne olmuştu?

Başbakan Binali yıldırım 'ın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına verdiği talimat doğrultusunda Karayolları Taşıma Yönetmeliği'nde gerçekleştirilen ve 25 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle korsan taşımacılık yapanlara ağır cezalar geldi.

Bu kapsamda, taşıtını çeşitli korsan internet uygulamalarına kullandıran D2 yetki belgesi sahiplerinin bu faaliyetlerine devam etmeleri halinde karşılaşacakları yaptırımlara ilişkin düzenleme yapıldı.

Buna göre, karayolu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak için belge alanların, kendi taşıma kapsamları dışında çalışmaları veya belgesi olmayanlara taşıtlarını kullandırmaları durumunda, belge sahiplerine çeşitli cezalar verilecek. Böylelikle yetkisi dışında taşımacılık yapanlara öncelikle uyarı yapılacak, tekrarı durumunda ise belge iptali ve 2 yıl yasaklanmaya varacak idari işlemler uygulanacak.

Öte yandan, yasa dışı taşımacılık yapanların özellikle D2 belge sahibi firmalarla anlaşarak bu firmaların belgelerinde kayıtlı taşıtlarını faaliyetlerinde kullandığı ve bu işten teknoloji kullanım ücreti adı altında komisyon aldığı tespit edildi.

Yeni düzenlemeyle taşıtlarını yasa dışı faaliyetler için kullandıran D2 belge sahiplerine ilk tespit için 50 uyarı cezası verilecek. Bu uyarılar 3 bin lira yatırılarak kaldırılabilecek.

Taşıtlarını yasa dışı faaliyetler için kullandıran D2 belge sahiplerinin 1 yıl içinde iki defa aynı ihlali gerçekleştirdikleri tespit edilirse, yetki belgeleri iptal edilecek ve aynı faaliyeti 2 yıl boyunca yapmaları yasaklanacak.