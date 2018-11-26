"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal Büyükçekmece'den aday olmak istiyor"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın Büyükçekmece'den aday olmak istediğini aktardı.
Türkiye 31 Mart 2019'da yerel seçime gidecek. "Partilerin seçim havasına girdiğini" kaydeden Selvi, "Kulisler kaynıyor, ittifaklar kuruluyor, adaylar belirleniyor, Ankara siyaset soluyor" diye yazdı.
Selvi Uysal hakkında bugünkü (27 Kasım 2018) yazısında şunları kaydetti:
"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın Beylikdüzü Belediye Başkanı adayı olacağı konuşuluyordu. Ancak Uysal’ın Büyükçekmece’yi istediği söyleniyor."