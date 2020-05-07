İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun tehdit eden sanık tahliye edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu gönderdiği elektronik postalarla tehdit ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Tuna Görgünoğlu tahliye edildi.

İmamoğlu'na yönelik, gönderdiği elektronik postalarla 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklu bulunan sanık Görgünoğlu'nun tahliye edildiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

İmamoğlu’na tehdit mailleri gönderen Görgünoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dava açmıştı.

9 Nisan'da tutuklanan Görgünoğlu hakkında, 'Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile zincirleme hakaret ve imzasız mektupla veya özel işaretlerle zincirleme tehdit' suçlarından hazırlanan iddianame, İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Zanlının 11 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Görgünoğlu, savcılık ifadesinde, “Ben CHP Genel Merkezi’ne üyeyim, CHP için elimden gelen her şeyi yapıyorum, şikâyetçinin (İmamoğlu) CHP’ye zarar vereceğini düşündüğüm için böyle bir şey yaptım. Olay nedeniyle herhangi bir pişmanlığım yoktur” demişti.