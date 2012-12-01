İstanbul bütçesinin en büyük payı nereye ayrıldı?

İstanbul İl Genel Meclisi, İl Özel idaresi 2013 yılı bütçesini 460 milyon TL olarak açıkladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı Hasan Hüsamettin Koçak'ın yönettiği bütçe görüşmelerinde, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve AKP Grup Başkan Vekili İsmail Yıldız konuşma yaptı.

İstanbul Valisi Mutlu, hedeflerinin, yüzde 100 olduğunu belirterek, "İstanbul, eğitim alanında yaptığı yatırımlarla bir devrim yaptı. Son 10 yılda İstanbul'a kazandırılan derslik sayısı 26 bindir. 2013 bütçemizin 139 milyonluk kısmını eğitime ayırdık" şeklinde konuştu.

İl Genel Meclisi AKP Grup Başkan Vekili Yıldız da İstanbul'un 2012 bütçesinin 400 milyon TL olmasına rağmen ilgili bakanlık ödenekleriyle bütçe rakamının 1 milyar 427 milyon 491 bin 191 TL olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Yıldız, "2013 bütçesi, bakanlık ödemeleri, İMKB, İTO, Kültür Varlıkları Koruma Fonu, İSMEP ve hayırsever katkılarıyla 1 milyar 725 milyon TL'ye ulaşacaktır" dedi.



En büyük pay eğitime



İstanbul İl Özel İdaresi 2013 yılı bütçesindeki en büyük payın, 139 milyon 268 bin 193 TL ile eğitime ayrıldığını belirtti.

Özel İdare merkez hizmetlerine 108 milyon 351 bin 805 TL, sağlık hizmetlerine 93 milyon 900 bin TL, spor hizmetlerine 48 milyon 480 bin TL, sosyal hizmetlere 32 milyon 650 bin TL, emniyet hizmetlerine 13 milyon TL, kültür hizmetlerine 11 milyon 450 bin TL, tarıma 8 milyon 700 bin 002 TL, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne 4 milyon TL, sanayi ve ticaret sektörüne 200 bin TL olmak üzere 460 milyon TL kaynak ayrıldığı açıklandı.

Bütçenin 108 milyon 492 bin 003 TL'sinin cari harcamalar için kullanılacağı belirtildi.

318 milyon 318 bin 195 TL'si yatırım hizmetlerine, 33 milyon 189 bin 802 TL'si ise yedek transferlere ayrıldı.

İstanbul, 460 milyon TL'lik bütçesinin yüzde 69.20'lik kısmını yatırımlarda kullanacak.

318 milyon 318 bin 195 TL'lik yatırım bütçesinin ise 108 milyon 018'lik kısmı eğitime, 93 milyon 900 bin TL'lik bölümü sağlığa, 48 milyon 450 bin TL'lik kısmı spora, 13 milyon TL'lik bölümü emniyet hizmetlerine, 11 milyon 450 bin TL'lik kısmı kültüre, 8 milyon 700 bin 002 TL'lik bölümü tarıma, 1 milyon 950 bin 001 TL'lik kısmı Özel İdare hizmetlerine, 200 bin TL'lik bölümü de sanayi ve ticarete ayrıldı.