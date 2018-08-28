İstanbul- Bursa- İzmir Otoyolu'nun yüzde 50'si tamamlandı

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- MARMARA ve Ege\'yi birbirine bağlayacak İstanbul- Bursa- İzmir Otoyolu projesi Bursa-Susurluk etabı şantiyesini ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, \"Otoyol projesinin yüzde 50\'si tamamlandı. 2019 Eylül veya Ekim ayında tamamlanacak projeyle birlikte Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçeleri tarımdan turizme her alanda kalkınacak\" dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan ile birlikte İstanbul- Bursa- İzmir Otoyolu projesi Bursa- Susurluk etabını inceleyen AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Göçer İnşaat Bursa Susurluk arası Proje Müdürü İnşaat Mühendisi İlhan Zor’dan projenin detayları hakkında bilgi aldı.

PROJENİN YARISI TAMAMLANDI

Yapımı hızla devam eden projede bin 500 işçinin çalıştığı bilgisini alan Esgin, devam eden projeyle ilgili şunları söyledi:

\"AK Parti hükümetimizin gerçekleştirdiği önemli projelerden biri olan İstanbul- Bursa-İzmir otoyolu projesi aynı zamanda dünyadaki 10 büyük projeden biri olarak dikkat çekiyor. Projenin Bursa-Susurluk etabının yüzde 50’si tamamlanmış durumda. 60 kilometrelik üst yapı çalışmasından 32 kilometrelik kısmı tamamlanmış durumda. Önümüzdeki yıl Eylül veya Ekim ayında proje tamamlanmış olacak. Bu proje sona erdiğinde Mustafakemalpaşa ve Karacabey\'den İstanbul\'a ulaşım 1,5 saat, İzmir\'e ulaşım 2 saatte gerçekleşmiş olacak. İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu projesi tamamlandığında Mustafakemalpaşa ve Karacabey stratejik bir özelliğe sahip oluyor. Bölgemizin İstanbul ve İzmir’e entegrasyonu ile birlikte tarımsal kalkınmadan turizme, sanayiden pek çok alana kadar bölge adeta çekim merkezi haline gelecek. Projenin Ankara sürecinin ve her aşamasını yakından takip ediyoruz. 2019 yılı Eylül veya Ekim ayında tamamlanması planlanan proje ile halkımız otoyol konforu ile ulaşım sağlayacaklar.\"



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