İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- İSTANBUL\'DA PKK OPERASYONU: 12 GÖZALTI

İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce, PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

27 Kasım\'da örgütün sözde kuruluş yıldönümü olduğu bahanesiyle molotof kokteylli, EYP\'li saldırı eylemi arayışında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 6 ilçede 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

-Arşiv

2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATAR EMİRİ AL SANİ İLE İSTANBUL\'DA GÖRÜŞECEK

İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile İstanbul\'da görüşecek.

Pazartesi günü İstanbul\'da yapılacak olan Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite dördüncü toplantısı nedeniyle gelecek olan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşecek. Toplantıda iki ülke arasındaki işbirliğinin muhtelif alanlarda daha da geliştirilmesi imkânları ele alınacak, bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacak. Ayrıca toplantı vesilesiyle iki ülke

arasında çeşitli anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.



3- BAŞAKŞEHİR\'DE İÇİNDE 1 MİLYON LİRALIK ÇEK BULUNAN KASAYI BÖYLE ÇALDILAR

İSTANBUL ,(DHA)

Başakşehir\'de bir iş yerine giren hırsızlar dakikalar içinde içerisinde 1 milyon liralık çek bulunan 150 kiloluk kasayı çalarak kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay sabah saatlerinde Sefaköy sanayi sitesi içerisinde bulunan bir ısı yalıtım sistemleri satışı yapan firmada meydana geldi. Araçlarıyla firmanın önüne gelen 5 hırsız kısa sürede kilitleri açmayı başararak iş yerine girdi. Yüzlerini kapüşonla gizleyen hırsızlar, 4 katlı binanın en üst katına çıkan hırsızlar burada bulunan kasayı buldu. 150 kilo ağırlığında ve içerisinde yaklaşık 1 milyon liralık çek bulunan kasayı sürükleyerek aşağı taşıdı. Aşağı indirdikleri kasayı geldikleri araca yükleyen hırsızlar hızla olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Hırsızlık olayını alarm şirketinin aramasıyla öğrendiğini söyleyen firma ortaklarından Sabri Ekinci ,\"Alarmın yanlış çalabileceğini düşündüm. Çalışanımı aradım o da 10 dakika sonra iş yerinde olacağını söyledi. Tekrar beni aradı, hırsızlık olmuş kasamızı indirmişler dedi. Sitede güvenlik var iş yerinde de alarm ve kamera sistemleri var ama buna rağmen bu hırsızlık olayı başımıza geldi. 1 milyon liralık çekimiz çalındı\" diye konuştu.

Polis kaçan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

4- ANNE İLE OĞUL AYNI OKULDA, AYNI BRANŞTA ÖĞRETMENLİK YAPIYOR

\' Öğretmenler Günü\'nü birlikte kutladılar

İSTANBUL, (DHA)

Avcılar’daki Ali Karay Ortaokulu’nda ikisi de fen bilgisi öğretmeni olan Hazel Kahraman ile oğlu Kamuran Kahraman, ‘Öğretmenler Günü’nü, okulda diğer meslektaşları ile birlikte kutladı.

Bulgaristan’da 10 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 1990 yılında Türkiye’ye zorunlu göçle gelerek Küçükçekmece’deki Söğütlüçeşme Lisesi’nde fen bilgisi öğretmeni olarak göreve başlayan Hazel Kahraman, kendisinin izinden yürüyerek aynı mesleği ve branşı seçen oğlu Kamuran Kahraman ile Avcılar’daki Ali Karay Ortaokulu’nda görev yapıyor. Anne ve oğlunun aynı okulda, aynı branşta öğretmenlik yaptığını duyanlar çok şaşırıyor. Bu eğitim yılın sonunda emekli olmaya hazırlanan 38 yıllık öğretmen Hazel Kahraman, okul müdürü Volkan Gökçe’nin velilerin desteği ile okulda düzenlediği ‘Öğretmenler Günü’ kutlamasında duygulu anlar yaşadı. Öğrencilerinin bilgi açısından iyi yetiştirirken aynı zamanda iyi bir insan olması için çalıştığını anlatan Hazel Kahraman meslek kariyerimin sonuna yaklaştığını, anlatırken, şöyle dedi

“Gönül rahatlığı ile emekli olabilirim. Üzüleceğimden eminim. Dümeni sizlere bırakacağım. Sizlerin de benim gibi uzun yıllır bu yolda huzur ve başarı ile devam etmenizi dilerim. Dünyada hiçbir meslek öğretmenlik kadar manevi bir güç ve şerefe sahip değildir. Körpe dimağlara şekil verme yarışında ideal ve ışığınızın hiç sönmemesini diler, gününüzü kutluyorum.

Uzun süre alkışlanan Hazel Kahraman’ın bu konuşmasını aynı zamanda meslektaşı olan oğlu Kamuran Kahraman onu cep telefonu kamerası ile görüntülerken, “Bu kutsal mesleği annem ile birlikte yapmak daha kutsal hale getiriyor benim için bütün öğretmenlerin gününü kutluyorum dedi.

5- SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENİN ACİL KALP NAKLİ BEKLEYEN FERHAT’A DERS VERME ÇABASI

1.5 saatlik yolculuktan sonra giderek ders veren sözleşmeli öğretmen Aygül Yunuzova,

Okuldaki öğrencilerime her zaman Ferhat\'ı örnek gösteriyorum. Ferhat hastanede, kalp beklemesine rağmen bu rahatsızlığı rahatsızlık görmüyor. Sağlıklı bir öğrenci gibi istikrarlı

İSTANBUL, (DHA)

Iğdır’dan sevk edildiği İstanbul’da ağır kalp yetmezliği teşhisi konulan ve suni kalp takılan 14 yaşındaki Ferhat Sayan, ‘Acil nakil bekleyen hastalar’ listesine alındı. Ferhat’a geçen yıl evinde eğitim veren sözleşmeli öğretmen Aygül Yunuzova, öğrencisinin derslerinden geri kalmaması için hafta sonları gönüllü olarak oturduğu Avcılar’dan hastanenin bulunduğu Üsküdar’a gidip-geliyor.

Iğdır’ın merkeze bağlı Oba Köyü’nde 4’üncü sınıfa giden Ferhat Sayan rahatsızlanınca il merkezindeki Devlet Hastanesi’ne götürdü ancak, teşhis konulamadı. Erzurum’daki Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nde 9 günlük tedaviye rağmen yine teşhis konulamayarak taburcu edilen Ferhat Sayan, 18 gün Erzurum’da yoğun bakımda tutulduktan sonra İstanbul Üsküdar’daki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Ferhat Sayan’a 19 Temmuz 2016 tarihinde suni kalp takıldı. Eşi ve diğer 4 çocuğunu Iğdır\'daki köyde bırakan anne Suna Sayan, düzenli tetkikleri yapılması gereken en küçük çocuğu Ferhat için İstanbul Avcılar’daki Tahtakale Mahallesi’nde küçük bir evde kirada kalmaya başladı. Bir süre 36 kilo ağırlığındaki oğlu Ferhat’ı suni kalbi ile Siyami Hersek Hastanesi’ne EKG çekilmesi ve testler için götürmek için minibüs durağına kadar taşıdıktan sonra oradan otobüse binen Suna Sayan’ın oğluna, dönemin Kaymakamı Hulusi Doğan\'ın devreye girmesi ile Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’nce evde sağlık hizmeti verildi, evde bakım ve engelli maaşı bağlandı. Avcılar Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Fenerbahçe taraftarı olan Ferhat Sayan’ın derslerinden geri kalmaması için geçen yıl evde eğitim görmesini sağladı.

EVDEKİ EĞİTİM HASTANEYE TAŞINDI

Acil kalp nakli yapılması gereken Ferhat Sayan’a geçen yıl evine giderek ders veren Avcılar’daki Necdet Semker Ortaokulu sözleşmeli öğretmeni Aygül Yunuzova, bu öğrencisini unutmadı. Yunuzova, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi\'nde 5 aydan bu yana tedavisine devam edilen Ferhat Sayan’ın eğitimden geri kalmaması için Okul Müdürü Ufuk İzci’den de izin alarak hiçbir ücret almadan, hafta sonları birkaç araç değiştirerek Avcılar ile Üsküdar arasında adeta mekik dokumaya başladı. Kalp nakli bekleyen öğrencisinin yanına en az 1.5 saatlik yolculuktan sonra giderek ders veren sözleşmeli öğretmen Yunuzova, bundan şikayetçi olmadığını belirterek şöyle dedi Ferhat, kalp nakli bekleyen bir çocuk. Yıllardır hastanelerde. Yaşıtları 5’inci sınıfta. O yaşa uygun kitapları temin ettik. Tüm dersleri çalışmaya başladık. Matematiğe çok büyük ilgisi var. İmkanım olsa daha fazla gelmek isterim. Aramızdaki bağ sadece öğretmen ve öğrenci değil. Kendisi evladım gibidir. Yazın da uğruyordum. Bir sürü kitap aldım. 100 temel eserden hikayeler onları okuyup bana anlatıyordu. Avcılar’dan Üsküdar’a birkaç araç değiştirip hastaneye 1.5-2 saatte gelebiliyorum. Hastane veya evde eğitim gören bir öğrenci olarak çok istekli. Okuldaki öğrencilerime her zaman Ferhat’ı örnek gösteriyorum. Ferhat hastanede, kalp beklemesine rağmen bu rahatsızlığı rahatsızlık görmüyor. Sağlıklı bir öğrenci gibi istikrarlı.

ACİL KALP BEKLİYORUZ

Hasta yatağının başında Atatürk fotoğrafının yer aldığı Türk bayrağı asılı olan, öğretmenin gelmesi ile gözleri ışıldayan Ferhat Sayan, “Vallahi çok mutluyum. Öğretmenim sağ olsun oradan buraya benim için geliyor. Burada oturup çalışıyoruz. Ama artık kalp istiyorum. Koşup oynamak istiyorum. İçinde yapay kalp bulunan bu çantadan bıktım diye konuştu.

Anne Suna Sayan, hiçbir karşılık beklemeden hastaneye kadar gelerek oğluna ders ve moral veren öğretmene minnettar olduğunu anlatırken, yıllar sonra yanına gelen 3 çocuğunu görebildiğini, söyledi. Anne Sayan, “Acil kalp bekliyoruz. Yaşamamız çok zor. Son noktaya geldik. 4 çocuğumu, eşimi Iğdır’da bıraktım, evim, evim yuvam dağıldı. Sadece oğlum Ferhat’ın peşindeyim. Çocuğumu kurtarmak istiyorum. 4 yıldır sıkıldı, dışarıyı özledi. Oynamak, koşmak istiyor. Hep köyünü konuşuyor. Ben de bir anne olarak onun yanında, yoruldum, sıkıldım. Hayatımız çok zor. Allahını seven yetişkin insanlar ne olur ellerini uzatsınlar dedi.

6 - ÜÇ FARKLI KUŞAK AYNI OKULDA

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- 24 yıl önce öğrenci olarak girdiği okulda, şimdi okul müdürü olarak görev yapan Özlem Özgen, 75 yaşındaki Matematik Öğretmeni Günday Hamşioğlu ile aynı mesleği paylaşmanın gururunu yaşıyor. Özlem Öğretmen, mesleğin ilk yıllarında eğitim verdiği 4 öğrencisiyle de bu okulda çalışıyor.

Onlar farklı 3 kuşağı temsil ediyor. İstek Özel Semiha Şakir Okulları\'nın ilk mezunlarından olan Özlem Özgen, şimdilerde burada okul müdürü. Kendisine mesleği sevdiren Matematik Öğretmeni Günday Hamşioğlu ile birlikte çalışan Özlem Öğretmenin yetiştirdiği 4 öğrencisi de bu okulda eğitim veriyor. Liseden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitimini tamamlayan Özgen, ilk görevine de eğitim aldığı okulda başlamış. Matematik Öğretmeni Hamşioğlu ile çalışmanın mutluluğunu yaşayan Özgen, 4 öğrencisiyle de meslektaş.

\"GURUR VERİCİ BİR DUYGU\"

Özlem Özgen\'i yetiştiren Matematik Öğretmeni Günday Hamşioğlu, halen bu okulda genç kuşaklara eğitim veriyor. Öğretmeniyle aynı okulda öğretmenlik yapıyor olmanın gurur verici olduğunu belirten Özlem Özgen, \"İlk yıllarda çok değişik bir duyguydu. Sonra alıştım her şey yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Bir veli toplantısında okulla ilgili bir tanıtım yaptığımda mezun olduğum okulda çalışıyor olmam insanlara da çok farklı geliyor, köklü bir kurumun parçası olma hissini yaşatıyor\" dedi.

\"EN BÜYÜK SERVETİM ÖĞRENCİLERİM\"

Meslekte bir çınar olan Matematik Öğretmeni Günday Hamşioğlu ise 32 yıldır aynı okulda eğitim veriyor. Genç nesillere matematiği sevdirmeye çalışan Hamşioğlu, şimdilerde İstek Özel Semiha Şakir Okulları Okul Müdürü olan Özlem Özgen\'in de Matematik Öğretmenliğini yapmış. \'Öğrencimle aynı okulda çalışıyor olmak bana gurur veriyor\' diyen Günday Hamşioğlu şunları söyledi:

\"Öğrencimle aynı okulda çalışıyor olmak bana ayrı bir keyif veriyor. Bir öğrencisinin yönteminde çalışmak belki başkalarına ters gelir ama bu beni çok keyiflendiriyor. Ben her zaman en büyük servetim öğrencilerim derim. Onların bir yere gelmiş olmaları ve öyle başarılı olduklarını görmek. Bu parayla pulla edinilen bir şey değil. Bu bana ayrı bir haz veriyor. Özlem Öğretmen benim bu okuldan mezun verdiğim ilk öğrencilerden. Başarılı oldu, İstanbul Üniversitesi\'ni kazandı. Öğrencilerimin böylesine güzel yerlere gelmesi beni çok mutlu ediyor. Öğretmenliği çok sevdim sağlığım el verdiği sürece onlara ne kadar yardımcı olursam o da benim için bir mutluluk.\"

\"ÖZLEM ÖĞRETMEN SAYESİNDE BU MESLEĞİ SEÇTİM\"

Özlem Özgen\'in öğrencilerinden olan Gizem Özden de şimdilerde Özgen ile aynı okulda. Mesleği seçmesinde en büyük etmenin Özgen olduğunu ifade eden genç öğretmen, \"Benim İngilizce öğretmeni olmamda Özlem Hocanın katkısı çok büyüktür. Eğitim hayatım boyunca Özlem Hocayı rol model aldım ve onun sayesinde bu mesleği seçtim. Hayatımıza dokunmuşluğu da çok fazladır. Şu anda birlikte aynı okulda yıllar sonra bir arada çalışıyoruz. Çok mutlu ve huzurlu çalışıyoruz. Her gün mutlulukla okula gelip bunu öğrencilerimize de yansıtıyoruz\" diye konuştu.

15 yıl Özlem Özgen\'den eğitim aldığını ifade eden İngilizce Öğretmeni Heves Gedik ise, \"Mesleğe burada başladığım ilk zamanlar Özlem Hocayı hala öğretmenim gibi görüyordum ve yanından hala öğrenci gibi çekinerek geçiyordum. Zamanla alıştım ve öğretmenimle aynı mesleği paylaşıyor olmak çok keyifli. Gurur verici bir duygu\" dedi.

\"AKLIMA GELDİKÇE GÖZLERİM DOLUYOR\"

Özlem Özgen\'in meslektaşı olan öğrencilerinden biri de Dans Öğretmeni Hande Keçik. Öğretmeniyle aynı okulda çalışıyor olmanın çok kıymetli bir duygu olduğunun altını çize Keçik, \"Özlem Hocayla en son gerçekleştirilen 10 Kasım töreninde beraber sahneye çıktık. Orada gözlerim doldu. Benim için manevi değeri çok yüksek ve bu okulda çok mutlu okudum. Hepsi benim için çok güzel anı oldu. Hocalarımla birlikte öğretmenlik yaptığım için çok mutluyum ve bu çok kıymetli bir şey\" ifadelerini kullandı.

