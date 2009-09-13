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Spor

İstanbul BŞB ünvanını korumak istiyor

Turkcell Süper Lig'in 5. haftasına namağlup giren İstanbul BŞB, darbe üzerine darbe yiyen Trabzonspor'u konuk ediyor.

13 Eylül 2009 03:00

Turkcell Süper Lig'in 5. haftasına namağlup giren İstanbul BŞB, darbe üzerine darbe yiyen Trabzonspor'u konuk ediyor.

Turkcell Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ancak 1. haftadan sonra zor günler yaşamaya başlayan Trabzonspor, 5. hafta maçında çıkacağı İstanbul BŞB maçıyla kendine gelmek istiyor. Teknik direktör Broos'un da her geçen gün daha çok sorgulanmaya başladığı Bordo Mavili ekipte tek hedef İstanbul deplasmandan 3 puanla dönebilmek. Trabzonspor'un geride kalan 4 haftada 4 puanı bulunuyor ve Bordo Mavili ekip bu puanla ligin 12. sırasında... Öte yandan Trabzonspor'u konuk eden Belediye ise zor durumdaki rakibinden puan ya da puanlar alarak üst sıralara tırmanmak niyetinde. 4 haftayı 6 puanla geçen İstanbul BŞB, 7. sırada yer alıyor.

İstanbul BŞB-Trabzonspor

Stat: Atatürk Olimpiyat
Saat: 17:00
Hakem: Bünyamin Gezer

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