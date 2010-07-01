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Ekonomi

İstanbul Borsası'nın yeni rekortmeni

Kent Gıda, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) yılın ilk yarısında yüzde 509,47 oranında getiri ile yatırımcısına en çok kazandıran hisse senedi oldu.

01 Temmuz 2010 03:00

T24- Kent Gıda, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) yılın ilk yarısında yüzde 509,47 oranında getiri ile yatırımcısına en çok kazandıran hisse senedi oldu.

İMKB verilerine göre, ilk yarıda 213 hisse senedi yatırımcısına kazandırırken, 116'sı ise kaybettirdi.

Kent Gıda yüzde 509,47 getiri ile en çok kazandıran hisse senedi olurken, bu kağıdı yüzde 438,46 ile RHEA Girişim, yüzde 317,68 ile Aslan Çimento takip etti.

Yılın ilk yarısında en fazla değer kaybeden hisse senedi ise yüzde 64,04 ile Sönmez Flament oldu.

Ocak-haziran döneminde en fazla değer kazanan 5 hisse senedi ile en fazla değer kaybeden 5 hisse senedi şöyle:

KAZANDIRANLAR (%)
Kent Gıda 509,47
RHEA Girişim 438,46
Aslan Çimento 317,68
Petrokent Tur. 303,33
Merkez B T.YO 253,33

KAYBETTİRENLER (%)
Sönmez Flam. -64,04
İttifak Hold. -46,50
Işıklar Y.Hold. -40,16
Mensa M.(Pay.Yok) -38,99
TEB -31,07

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