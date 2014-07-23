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Ekonomi

‘İstanbul borsasına sabotaj’ iddiası

Borsada emir gönderen kurumun yazılımındaki hatanın kilitlenmeye neden olduğu anlaşıldı. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı, ‘Normal değil’ dedi

23 Temmuz 2014 13:30

Dünyada önemli bir finans merkezi olma iddiasındaki İstanbul’un en büyük piyasası BIST’te bu yıl dördüncü kez seansın durması, ‘sabotaj’ ihtimalini gündeme getirdi. Emir gönderen kurumun yazılımındaki hatanın kilitlenmeye neden olduğu anlaşıldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı, ‘Normal değil’ dedi.

Vatan gazetesinin haberine göre, dün sabah saatlerinde bazı emniyet mensuplarına yönelik olarak başlatılan operasyonun hemen ardından açılan borsada işlemlerin kısa süre içinde durması ve bunun dördüncü kez tekrarlanıyor olması üzerine ciddi bir araştırma yapıldı. BIST yönetiminin yaptığı araştırmaya SPK ekipleri de katıldı. İşlemlerin yaklaşık 1.5 saat yapılamamasına neden olan kilitlenmenin bir ara yüz yazılım hatasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Arızanın tespit edilmesinin ardından saat 10.55 itibarıyla işlemler yeniden başladı. 

 

Başkan: Normal değil 

 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş, seans ortasında ilk kez arıza olduğuna dikkat çekerek, bunun karşılaşılan bir durum olmadığını söyledi. Son 1 yıldır 4 kez arıza yaşandığını ifade eden Ertaş, “Doğrusu olmaması gerekiyor. Teknik incelemeden sonra değerlendirme yapmak gerekiyor” dedi. 

Sabotaj ihtimali olabilir mi şeklindeki bir soruya Ertaş, “Bazen bir yerden bir kablo çıkıyor, emir girilemiyor, öncekilerde genelde yeni seans başlayınca arıza oluyordu, ilk kez seansın ortasında arıza çıkması dikkat çekti. Bu biraz daha enteresan. Genellikle endeksteki senetler değiştiğinde ya da saatler değiştiğinde onun ayarlanması sırasında teknik nedenlerle ortaya çıkabiliyordu. Ama bu seans devam ederken birden kesilmesi karşılaşılan bir durum değil doğrusu” değerlendirmesi yaptı. BİST’ten yapılan açıklamada “Gelen Borsa emirlerinin oluşturduğu hata mesajı nedeniyle Pay Piyasası Alım Satım Sistemi’nde saat 9.52 ile 10.55 arasında işlem yapılamamıştır. Saat 10.55 itibariyle sistem normal seyrinde çalışıyor” denildi. 

 

BIST: Yazılım hatası durdurdu 

 

BIST yönetimi yapılan araştırma sonrası hatanın kaynağını tespit etti ve durumu kamuoyu ile paylaştı. BİST’den yapılan açıklamada şöyle denildi: “Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem yapmakta olan bir yatırım kuruluşu tarafından 9.52:12’de gönderilen emir düzeltme mesajında ilgili kurumun kullandığı yazılım sisteminden kaynaklanan bir sorun oluşmuştur. Söz konusu sorun, Borsa İstanbul İşlem Sistemi tarafından ilgili senedin işlendiği bellek bölümünde (partition) emir akışının durmasına neden olmuştur. Emir akışındaki bu sorunu çözebilmek için Pay Piyasası işlemleri durdurulmuştur. Sorunun ilgili yatırım kuruluşunun hizmet aldığı yazılım firması tarafından geliştirilmiş emir iletim ara yüzü (FIX) uygulamasından kaynaklandığının tespit edilmesi üzerine, söz konusu yatırım kuruluşunun kullanıcısının işlemleri durdurulduktan sonra, 10.55:00 itibariyle Pay Piyasası işlemleri tekrar başlatılmıştır. İlgili yatırım kuruluşunun emir iletim ara yüzü (FIX) uygulamasını geliştiren yazılım firmasına sorun hakkında bilgi verilmiştir.

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