İstanbul Borsası dünyadan kopuyor

Son iki haftada önde gelen borsalarda düşüşler yüzde 1-2’yle sınırlı kalırken, hatta ABD yükselirken İMKB’deki yüzde 8’i aşan düşüş dikkat çekiyor



Küresel ekonomilerdeki toparlanmanın borsalarda yedi aydır süren yükselişi destekleyecek kadar kuvvetli olmadığı yönündeki endişeler global satış baskısı yaratıyor. Buna karşın FED’in faizleri değiştirmeyeceği öngörüsüyle, Dow Jones’un tekrar 10.000 puan eşiğini aştığı görüldü. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ise haftayı yüzde 0.7 kayıpla 46.969 puandan kapattı. Uzmanlar İMKB’de son dönemde negatif bir ayrışma ikliminin hissedilir hale geldiğini söylüyor. Borsaların 26 Ekim - 6 Kasım arasında sergilediği performanslara bakıldığında İMKB’nin Avrupa ve ABD borsaları ile yaşadığı ayrışma net şekilde görülüyor. Son iki haftada ABD Borsası yükselirken İMKB aksine yüzde 8 değer yitirdi.



Buradaki en önemli dinamik ise IMF anlaşmasının bir türlü sonuçlanmaması, asker - hükümet çatışmasının yeniden hissedilir hale gelmesi ve bu hafta yeniden alevlenmesi beklenen Kürt açılımı konusu. Uzmanlar, iç gündem olumsuza dönerse endeksin 44 - 42 bin seviyesine kadar geri çekilebileceğini söylüyor.



Dow Jones’un yeniden 10 bini test etmesi ise borsada yukarı yön için de umut yaratıyor. Ancak borsada bilanço döneminin sonuna gelinmesi nedeniyle piyasaya yeni alıcı gelmiyor. Kâr satışları yapanlarda yeni pozisyon açmaya istekli olmayınca piyasa yukarı gidemiyor. Yabancıların hisse senedi stoğunda son bir haftada yaşanan 3.5 milyar dolarlık azalma, ciddi alımların yeni yılı beklediğini gösteriyor.



Yabancılar hisse sattı



Berra Kılıç Turkish Yatırım Genel Müdürü: “Borsada yükselişler satış fırsatı şeklinde değerlendiriliyor. Yabancılarda da kârlarını reailize etme eğilimi var. Yerli yatırımcılara temkinli olmalarını öneriyoruz. İyi fiyatlarla gerçekleşen dağıtım ihaleleri yükselişe bahane edilebilir. Ama geçici yükselişler olsada düşüş bekliyoruz.”



Yükselişler satış için kullanılabilir



Fatih Arabacıoğlu Deniz Portföy Genel Müdürü: “İMKB, Avrupa ve özellikle ABD ile uyumsuzluk gösteriyor. Dinamiklerimiz sanki farklılaşmaya başladı. Bu hafta İMKB’de 46 binleri görebiliriz, hatta kısa vadede 43 binler de görülebilir. 48 binlerde ise satışı düşünmekte fayda var. Yön negatif olduğundan yatırımcılara likit kalmalarını tavsiye ediyorum.”





48 binler yeniden test edilebilir



Erhan Topaç Gedik Menkul Yön. Kur. Başkanı: “Piyasalarda son haftalarda yaşanan düşüşün, kısa vadeli kâr satışları oduğunu düşünüyoruz. İMKB için kritik nokta 48.500 seviyesi idi. 45.800 desteğine kadar geri çekilen endekste, bu seviyelerden başlayan tepki hareketi sonrasında 48.100 bölgesi tekrar test edilebilir. Düşüşlerin alım fırsatı yarattığını düşünüyoruz.”



9 bileşiklerden bono alınabilir



Reşit Toygar Akbank Genel Müdür Vekili: “Bu seviyelerde, faiz yatırımcısının vadesine 400 - 550 gün kalmış bonolardan alım yapabileceğini düşünüyoruz. euro / dolar paritesi 1.50’lere atarsa, dolar kurunda 1.46 lirayı görebiliriz. Paritenin 1.48’in altına gelmesi durumunda ise 1.49’lar görülebilir. Yatırımcı dolarda 1.52’lerde satış, 1.46 seviyesinde ise bir miktar alım yapabilir.”



Borsalarda yıl sonu satışları öne alındı



Ülke 26 Ekim - 6 Kasım değişim (%)



ABD 1.58

Fransa -0.98

Almanya -2.72

İngiltere -0.94

Arjantin -2.49

Brezilya -0.95

Çin 12.02

Çek Cum. -2.90

Macaristan -6.88

Hindistan -3.47

Kore -5.12

Meksika -1.49

Polonya -3.40

Rusya -14.88

Güney Afrika -13.28

Tayvan -2.36

Tayland -1.82

Türkiye -8.31

