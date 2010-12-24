-İSTANBUL BOMBACISI LİCE'DE YAKALANDI DİYARBAKIR (A.A) - 24.12.2010 - İstanbul Halkalı'da İl Jandarma Komutanlığı servis aracına yönelik saldırı ve Taksim'de çevik kuvvet polislerine yönelik intihar eylemlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda olayda, bomba düzeneklerini hazırladığı ve eylemleri koordine ettiği öne sürülen 1 kişi, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yakalandı. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ''İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu özellikle son dönemlerde Irak'ın kuzeyi ile bağlantılı olarak büyükşehirlerde yapılacak bombalı eylemlerin planlanması, bomba ile düzeneklerin hazırlanması ve sevk edilmesi talimatlarını verdiği belirtilen H.A'nın Lice ilçesine bağlı Yamaçlı köyünde düzenlenen operasyonda yakalandığı bildirildi. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: ''İstanbul Halkalı'da İl Jandarma Komutanlığı servis aracına yapılan eylem, Gaziantep'te polis otosuna yönelik yapılan eylem, Antalya Alanya'da 'Zerdeşt' kod adlı Abuzer Doymaz tarafından yapılan bombalı eylem, aynı kişinin İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında iken yakalanması, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 'Dr. Orhan' kod adlı Hüseyin Barsak'ın araca yerleştirilmiş el yapımı uzaktan komutalı düzenekli patlayıcı madde ile yakalanması, Diyarbakır Silvan yolunda kamyon kasasında uyuşturucu madde ile birlikte Antalya'ya sevk edilen el yapımı patlayıcı maddenin yakalanması, İstanbul Taksim'de çevik kuvvet polislerine yönelik yapılan intihar eylemi, Malatya Battalgazi Tren İstasyonu'nda 7 kilo 750 gram el yapımı patlayıcı madde yakalanması olaylarındaki el yapımı patlayıcı madde düzeneklerini hazırlayan, sevk ettiren, eylem talimatlarını veren terör örgütü ile bağlantılı şekilde, kırsal alan ile büyükşehirler arasındaki bombalama faaliyetlerini koordine eden ve teröristlerden aldığı patlayıcı maddeleri metropol illere aktardığı tespit edilen H.A isimli şahıs, Yamaçlı köyünde 21 Aralıkta yapılan operasyonda yakalanmıştır. Operasyonda şahısla birlikte başka bir kişi adına düzenlenmiş üzerinde şahsın fotoğrafı bulunan 1 adet sahte nüfus cüzdanı, ticari taşıt kullanma belgesi, 7 adet kartvizit, üzerinde cep telefon numaraları yazılı bulunan muhtelif dokümanlar ile 23 kilo 750 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Şahsın bölücü terör örgütünün kırsal alan ile metropol iller arasındaki bombalama faaliyetlerini koordine ve sevk aşamasında finansal desteği uyuşturucu madde üzerinden sağladığı ayrıca dikkat çekicidir'' Açıklamada, olay şüphelisi H.A'nın Diyarbakır Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.