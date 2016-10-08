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İstanbul Boğazı'nın altından araçla geçen ilk isim Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu

Tünel Göztepe-Kazlıçeşme arasındaki seyahat süresini 100 dakikadan 15 dakikaya indirecek

08 Ekim 2016 17:48

20 Aralık'ta açılacak olan Avrasya Tüneli'nin asfalt çalışması tamamlandı. Boğaz'ın altından ilk geçişi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan makam aracıyla gerçekleştirdi. Erdoğan'a geçiş esnasında Başbakan Binali Yıldırım'da eşlik etti. Tünel Göztepe-Kazlıçeşme arasındaki seyahat süresini 100 dakikadan 15 dakikaya indirecek.

Tünelin Harem'deki şantiyesine gelen Erdoğan, burada makam otomobilinin şoför koltuğuna oturdu. Erdoğan'ın yanına Başbakan Binali Yıldırım, arka koltuğa da Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan bindi.      

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kullandığı makam aracıyla Harem'den Avrasya Tüneli'ne girerek, Avrupa yakasına geçti.

Erdoğan'a, Harem'deki şantiyede tünele ilişkin brifing de verildi. Cumhurbaşkanı, geçiş sonrası yaptığı açıklamada "Bugün Türkiye'nin tarihi projelerinden birinin daha son testini yaptık. İnşallah 20 Aralık'ta açılışını aziz milletimle beraber yapacağız. Olmaz denilenler oldu, yapılamaz denilenler yapıldı. 29 Ekim 2013'ten bugüne 156 milyon Marmaray'dan, Asya kıtasından Avrupa'ya, Avrupa kıtasından Asya'ya geçmiş oldu. Bunlar hayaldi gerçek oldu'" dedi.

Erdoğan, buradan dönüş yaparak, yeniden Harem'e geldi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Harem'deki şantiyede tünele ilişkin brifing verildi.

Yap-işlet-devret modeliyle Türk- Kore Ortak Girişimi ATAŞ sorumluluğunda, otomobiller için İstanbul Boğazı'nın altına yapılan 14,6 kilometrelik Avrasya Tüneli Projesi'nde çalışmalar 7/24 devam ediyor. 

Yerin 106 metre altında inşa edilen tünelden günde 100 bin araç geçecek.

 

 

 

 

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