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İstanbul Boğazı’ndan Rus savaş gemisi geçti

Geminin güvertesinde silahlı bir askerin nöbet tuttuğu görüldü

03 Mart 2016 20:32

Rus Donanması’na ait 150 borda numaralı ’Saratov’ adlı savaş gemisi bugün İstanbul Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne açıldı. Geminin Boğaz'dan geçişi sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Geminin güvertesinde bu kez bir askerin silahlı nöbet tuttuğu görüldü.

Hürriyet’in haberine göre, Saat 16.00 sıralarında Karadeniz’den giriş yapan Rus savaş gemisi, 17.00 sıralarında Boğaz’dan geçişini tamamladı. Marmara Denizi’ne açılan savaş gemisinin geçişini denizden Sahil Güvenlik botları, havadan da bir helikopter takip etti.

Geminin Boğaz’dan geçişi sırasında, burun kısmında bulunan bir Rus askerinin elinde silahla gözcülük yapması dikkat çekti.

Geçtiğimiz Aralık ayında yine bir Rus savaş gemisi olan Caesar Kunikov'un İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında bir askerin omzunda füze ile nöbet tutması objektiflere yansımış, konu uzun süre tartışılmıştı. 

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