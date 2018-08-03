İstanbul Boğazı'ndan 6 yıl sonra Suriye gemisi geçti

İstanbul Boğazı'ndan 6 yıl sonra Suriye'ye ait yük gemisi geçti. Kocaeli Hereke Limanı'ndan yük alan gemi, Rusya'ya gitmek için Karadeniz'e açıldı.

Geçtiğimiz günlerde Suriye'den hareket eden 'Souria' adlı kargo gemisi, Kocaeli Hereke Limanı'ndan yük aldıktan sonra bugün saat 17.45 sıralarında boğaza giriş yaptı. En son 2012 yılında boğazdan geçiş yapan Suriye bayraklı gemi, 18.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına geldi.

Boğaz'dan iki saatte geçen gemi; Karadeniz'e açılıp Rusya'nın Kavkaz Limanına doğru yol aldı. (DHA)