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İstanbul Boğazı'ndan 6 yıl sonra Suriye gemisi geçti

Rusya'nın Kavkaz Limanına doğru yol aldı

03 Ağustos 2018 22:54

İstanbul Boğazı'ndan 6 yıl sonra Suriye'ye ait yük gemisi geçti. Kocaeli Hereke Limanı'ndan yük alan gemi, Rusya'ya gitmek için Karadeniz'e açıldı.

Geçtiğimiz günlerde Suriye'den hareket eden  'Souria' adlı kargo gemisi, Kocaeli Hereke Limanı'ndan  yük aldıktan sonra bugün  saat 17.45 sıralarında boğaza giriş yaptı. En son 2012 yılında boğazdan geçiş yapan Suriye bayraklı gemi, 18.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına geldi. 

 Boğaz'dan iki saatte geçen gemi; Karadeniz'e açılıp Rusya'nın Kavkaz Limanına doğru yol aldı. (DHA)

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