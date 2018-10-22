İstanbul Boğazı'ndaki 650 yalının 70'i satılık; talipliler arasında Katarlılar önde

Fiyatları 100 milyon doları bulan İstanbul Boğazı'ndaki yalılar, yabancıların da gözdesi. Boğazdaki 650’ye yakın yalıdan yaklaşık 70 tanesinin satışta olduğu belirtilirken talipliler arasında başta Katarlılar olmak üzere Körfez sermayesi var.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre fiyatları 100 milyon doları bulan yalı sahipleri TL’nin değer kaybını fırsat bilerek lüks mal varlıklarını nakde çevirme peşinde olurken yabancı alıcılar da ucuza yalı kapmak istiyor.

Cumhurbaşkanılığı kararıyla gayrimenkul alım satım ve kiralamalarının döviz üzerinden yapılması da yasaklarken, geçen aylarda yabancı yatırımcılara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçme ve pasaport alma konusunda teşvikler getirildi. Resmi Gazete’de geçen ay yayımlanan düzenlemeyle Türk vatandaşlığı alabilmek için en az 2 milyon dolar olan sabit sermaye yatırımı şartı, 500 bin dolara indirildi.

Gayrimenkul satın alarak vatandaşlığa geçme şartı da eskiden 1 milyon dolar iken, yeni düzenlemeyle 250 bin dolara düşürüldü. Bu durum da Türkiye’de gayrimenkule ilgiyi artırdı. Yabancıya konut satışları eylülde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 151 arttı. Bu artışta vatandaşlığa geçme şartının indirilmesi etkili oldu.

Ortadoğu ülkelerinde de izlenen İstanbul Boğazın’da çekilen Türk dizilerinin çekildiği yalılar da yatırımcının buralara ilgi göstermesine neden oluyor.

Katarlılar ağırlıkta

Uzmanlara göre, Ortadoğu ülkelerinde yaşayanlar için İstanbul Boğazı’nda bir yalısahibi olmak bir güç göstergesi olarak görülüyor.

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, “Körfez ülkeleri vatandaşları, özellikle dövizdeki yükseliş nedeniyle TL karşısında değer kazanan paraları ile çok daha iyi mülklere yöneliyorlar. Yalılara talebin en çok Arap ülkelerinden olduğu, özellikle Katar’dan talep geldiği görülüyor” ifadesini kullandı. Döviz kurundaki ani artışın, özellikle varlıklı yabancıların yalılara ilgisini artırdığını dile getiren Yazıcı, bu ilginin devam edeceğini ifade etti.

İpar Köşkü satışa çıkarıldı

Ünlü cerrah Cemil Topuzlu Paşa tarafından yaptırılan İpar Köşkü satışa çıkarıldı. 45 milyon dolara satışa çıkarılan köşkün taliplileri arasında Türkiye’nin yanı sıra ABD, Rusya ve Kuveyt’ten kişilerin olduğu belirtildi.

Kadıköy, Çiftehavuzlar’daki köşk, ünlü cerrah Cemil Topuzlu Paşa tarafından 1901’de yaptırıldı . Cemil Topuzlu Paşa, köşkünü Pera Palas, Müşir Zeki Paşa Yalısı gibi ünlü binaların mimarı Aleksander Vallaury’ye inşa ettirdi. “Ömrüm boyunca burada oturmak istiyorum” diyen Cemil Topuzlu Paşa, köşküne çok özenmiş. 1912’de devrin sadrazamı Gazi Ahmet Muhtar Paşa, köşkü ve bahçeyi görünce güzelliği karşısında etkilenmiş ve Cemil Topuzlu’ya İstanbul belediye başkanı görevi verilmiş. Köşk, 1931’de İpar ailesine geçti.

Rıhtımın uzunluğu ve lokasyon önemli

Cansel Turgut Yazıcı, yalının imar bilgileri, iç ve dış mekân inşaat özellikleri, rıhtım uzunluğu ve tekne bağlama imkânları gibi birden fazla faktörün yalının fiyatını belirlediğini anlatarak, “Fiyatı belirleyen en önemli iki kriterin lokasyon ve yalının sahip olduğu rıhtım uzunluğu olduğunu söyleyebiliriz. Değer belirlenirken herhangi bir restorasyon görüp görmemiş olması yani günümüz mimarisinden çok tarihi bir kimliğe sahip olması önemli” diye konuştu.

Yalı alacak olanların öncesinde Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nden mülkün evraklarını incelmesi, yalıeğer tarihi eser vasfındaysa ayrıca Anıtlar Kurulu’na gidip bakılması gerektiğine işaret eden Yazıcı, “ Boğaz hattında yer alan birçok taşınmazda imara aykırılıklar görüyoruz. Anıtlar Kurulu’na gidilip, yasal durumun incelenmesi bu nedenle önemli. Bir yalının satış/kira ve amortisman süreleri; lokasyonuna, hangi cepheye baktığına, bakım maliyetine, eski eser olup olmadığına göre değişkenlik gösteriyor” dedi.

İpar Köşkü satışa çıkarıldı

Ünlü cerrah Cemil Topuzlu Paşa tarafından yaptırılan İpar Köşkü satışa çıkarıldı. 45 milyon dolara satışa çıkarılan köşkün taliplileri arasında Türkiye’nin yanı sıra ABD, Rusya ve Kuveyt’ten kişilerin olduğu belirtildi.

Kadıköy, Çiftehavuzlar’daki köşk, ünlü cerrah Cemil Topuzlu Paşa tarafından 1901’de yaptırıldı . Cemil Topuzlu Paşa, köşkünü Pera Palas, Müşir Zeki Paşa Yalısı gibi ünlü binaların mimarı Aleksander Vallaury’ye inşa ettirdi. “Ömrüm boyunca burada oturmak istiyorum” diyen Cemil Topuzlu Paşa, köşküne çok özenmiş. 1912’de devrin sadrazamı Gazi Ahmet Muhtar Paşa, köşkü ve bahçeyi görünce güzelliği karşısında etkilenmiş ve Cemil Topuzlu’ya İstanbul belediye başkanı görevi verilmiş. Köşk, 1931’de İpar ailesine geçti.

Rıhtımın uzunluğu ve lokasyon önemli

Cansel Turgut Yazıcı, yalının imar bilgileri, iç ve dış mekân inşaat özellikleri, rıhtım uzunluğu ve tekne bağlama imkânları gibi birden fazla faktörün yalının fiyatını belirlediğini anlatarak, “Fiyatı belirleyen en önemli iki kriterin lokasyon ve yalının sahip olduğu rıhtım uzunluğu olduğunu söyleyebiliriz. Değer belirlenirken herhangi bir restorasyon görüp görmemiş olması yani günümüz mimarisinden çok tarihi bir kimliğe sahip olması önemli” diye konuştu.

Yalı alacak olanların öncesinde Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nden mülkün evraklarını incelmesi, yalı eğer tarihi eser vasfındaysa ayrıca Anıtlar Kurulu’na gidip bakılması gerektiğine işaret eden Yazıcı, “ Boğaz hattında yer alan birçok taşınmazda imara aykırılıklar görüyoruz. Anıtlar Kurulu’na gidilip, yasal durumun incelenmesi bu nedenle önemli. Bir yalının satış/kira ve amortisman süreleri; lokasyonuna, hangi cepheye baktığına, bakım maliyetine, eski eser olup olmadığına göre değişkenlik gösteriyor” dedi.