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İstanbul Boğazı'nda yük gemisi yalıya çarptı

Kaza nediyle boğazdaki gemi geçişinde aksamalar yaşandı

21 Temmuz 2015 18:17

İstanbul'da kuru yük gemisi Kanlıca'da 42 numaralı Ethem Pertev Yalısı'na çarptı. Etel Baler ve ailesinin yaşadığı yalıda meydana gelen olayda can kaybı yaşanmadı. Geminin çarptığı kiralık yalı, ünlü sanatçı Kenan Doğulu’nun yalısına komşu olduğu öğrenildi. Boğaz trafiği bölgede durdu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Kanlıca muhtarı Yusuf Kıroğlu yaptığı açıklamada, kaza sonrası yalının etrafında güvenlik çemberi oluşturulduğunu, kimsenin yalıya girilmesine izin verilmediğini kaydetti. Muhtar Kıroğlu, kazaya geminin dümeninin kilitlenmesinin yol açmış olabileceği şüphesini dile getirdi.

Yalıda ikamet eden Etel Baler olaydan dolayı üzgün olduklarını belirterek şu an polise ifade verdiklerini belirtti.

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