İstanbul Boğazı'nda yelkenler açıldı

17.'si düzenlenen Bosphorus Cup yelken yarışları İstanbul'da başladı. Yaklaşık 10 ülkeden 800 yelkencinin katıldığı yarışma için İstanbullular sahile akın etti. Boğaz, tüm renkleri ve ihtişamıyla yelkenlilerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Boğaz'a Dolmabahçe üzerinden giriş yapan yelkenliler Beşiktaş'ta Dolmabahçe Sarayı'nın önünden 'saat 12.00de start aldılar. Yelkenliler, Çırağan Sarayı'nın önünden geçip, Anadolu Hisarı şamandırasından dönüşlerini gerçekleştirdiler. Dünyanın dört bir yanından gelen yelkenler, bu keyifli ve mücadele dolu günün finişini Çırağan Sarayı önündeki hatta yaptılar.

Şampiyon yarın belli oluyor

Bosphorus Cup'ın ikinci ve son günü ise yarın koşulacak. Yelkenciler Caddebostan'da koşulacak yarışla mutlu sona ulaşabilmek için kıyasıya mücadele edecek. Yarışlar sonunda şampiyonluğu elde eden ekip 2004 yılında ünlü tasarımcı Can Yalman tarafından tasarlanan, gümüş Bosphorus Cup Döner Trofe Kupası'na bir yıl boyunca sahip olma hakkına sahip olacak.(DHA)