İSTANBUL BOĞAZI'NDA SİS 

Haber: Hakan KAYA- Kamera: Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA

İstanbul Boğazı\'nda ve bazı bölgelerde sabaha karşı sis etkili oluyor. Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü görünmez hale geldi. Köprü üzerindeki araçların sis farlarını yakarak ilerlediği görüldü. Yüksek binaların tepe kısımları da sisin içerisinde kayboldu.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-FSM köprüsünden görüntü

-Boğazdaki sisten görüntü

-Trafikten görüntü

-Yüksek binaların tepelerinde oluşan sis

-Genel ve detaylar

