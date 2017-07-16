T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul Boğazı'nda denize giren 17 yaşındaki genç kayboldu

Lise öğrencisi gencin son anları arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı

16 Temmuz 2017 20:14

Beşiktaş, Arnavutköy sahilinde denize giren 17 yaşındaki Furkan Yıldırım arkadaşlarının gözü önünde boğaz sularında kayboldu. Esenler Oruçreis İmam Hatip Lisesi öğrencisi gencin son anları, denize atlaması, sonrasında boğaz sularında kaybolması onunla birlikte denize giren gruptaki arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Kameralarda iki arkadaşının ortasında siyah renkli şort mayosuyla denize atlayan Furkan'ın akıntıyla kıyıya savrulan arkadaşlarının aksine açıldığı görülüyor. Furkan'ın birkaç kez suya battığını gören ve furkan'ın seslenişini duyan arkadaşları çevredekilerden yardım istedi ancak Furkan kısa sürede gözlerden kayboldu.

Ailesi sahile akın etti

Kayıp haberinin alınmasından sonra Yıldırım'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları Arnavutköy sahiline akın etti. Arama çalışmalarını gözyaşları içinde izleyen baba Memduh Yıldırım " Bizim devletimiz çocuğumu denizden alamıyor" diye feryat etti. Kayıp gencin bir yakını da olayın dün saat 16.00 sıralarında meydana geldiğini, arama çalışmalarının yetersizliğinden şikayet ederek "Bugün (16 Temmuz 2017) yeni başlıyor çalışma. Kendimiz ücretli dalgıç tuttuk, haber bekliyoruz " diye konuştu. 

 


 

ETİKETLER

İstanbul Boğazıkayıpgençboğuldutelefon kaydıkameragörüntüaranıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24