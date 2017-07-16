İstanbul Boğazı'nda denize giren 17 yaşındaki genç kayboldu

Beşiktaş, Arnavutköy sahilinde denize giren 17 yaşındaki Furkan Yıldırım arkadaşlarının gözü önünde boğaz sularında kayboldu. Esenler Oruçreis İmam Hatip Lisesi öğrencisi gencin son anları, denize atlaması, sonrasında boğaz sularında kaybolması onunla birlikte denize giren gruptaki arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kameralarda iki arkadaşının ortasında siyah renkli şort mayosuyla denize atlayan Furkan'ın akıntıyla kıyıya savrulan arkadaşlarının aksine açıldığı görülüyor. Furkan'ın birkaç kez suya battığını gören ve furkan'ın seslenişini duyan arkadaşları çevredekilerden yardım istedi ancak Furkan kısa sürede gözlerden kayboldu.

Ailesi sahile akın etti

Kayıp haberinin alınmasından sonra Yıldırım'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları Arnavutköy sahiline akın etti. Arama çalışmalarını gözyaşları içinde izleyen baba Memduh Yıldırım " Bizim devletimiz çocuğumu denizden alamıyor" diye feryat etti. Kayıp gencin bir yakını da olayın dün saat 16.00 sıralarında meydana geldiğini, arama çalışmalarının yetersizliğinden şikayet ederek "Bugün (16 Temmuz 2017) yeni başlıyor çalışma. Kendimiz ücretli dalgıç tuttuk, haber bekliyoruz " diye konuştu.



