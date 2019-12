-İSTANBUL BOĞAZINDA BASKETBOL ŞÖLENİ İSTANBUL (A.A) - 24.07.2011 - Sokak basketbolu organizasyonu ''Red Bull King of The Rock''ın Türkiye finali İstanbul'da yapıldı. Suhulet Vapuru'nda gerçekleştirilen organizasyonda sporcular ve izleyiciler Harem Arabalı Vapur İskelesi'nden hareket ederken, gemi zemininde özel olarak hazırlanan potalarda yapılan maçlarda finale kalan 32 sporcu, İstanbul Boğazı üzerinde kıyasıya mücadele etti. İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'de gerçekleştirilen elemelerin ardından finallere katılma şansı elde eden sporcuların tek potada 5'er dakikalık 1'e 1 maçları sonunda Necdet Gürkan ile Sinan Tümer final oynama hakkı kazandılar. Final maçında rakibini 18-10 yenmeyi başaran 16 yaşındaki Sinan Tümer, şampiyon oldu. ''Red Bull King of The Rock''ın Türkiye şampiyonu unvanını elde eden Sinan Tümer, organizasyonun ABD'deki ünlü Alcatraz Hapisanesi'nde 16 ülke şampiyonunun katılımıyla düzenlenecek dünya finallerinde yer alma hakkını kazandı. Maçların yanı sıra çeşitli organizasyonların da yapıldığı turnuvada, Panathinaikos takımının ünlü Yunan oyuncusu Theodoros Papaloukas, milli basketbolcular İlkan Karaman, Yasemin Horasan ve Gülşah Akkaya'nın da yer aldığı gösteri maçları da düzenlendi.