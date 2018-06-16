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İstanbul Boğazı'nda 'arızalı gemi' paniği

Arıza yaparak alarm veren Lady 80 gemisi paniğe neden oldu

16 Haziran 2018 01:51

İstanbul Boğazı'nda arıza veren kuru yük gemisi nedeniyle hareketli dakikalar yaşandı. Arızalı gemiye Kıyı emniyetine bağlı römorkörler müdahale ederek Tarabya açıklarına çekti. 

İstanbul Boğazı'nda seyir halindeki Lady 80 isimli gemi, arıza nedeniyle alarm verdi. Kısa sürede Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörler gemiye müdahale ederek Tarabya açıklarına çekti. Yaşanan olay, Nisan ayındaki dümeni kilitlenerek Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan 38 bin 732 grostonluk "Vitaspirit" adlı gemiyi akla getirdi. 7 Nİsan'da meydana gelene olayda dümeni kilitlenen Malta bandralı gemi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altında bulunan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarparak büyük hasara neden olmuştu. 

Kaza ucuz atlatıldı

Nisan ayında yaşanan kazanın ardından arıza yaparak alarm veren Lady 80 gemisi paniğe neden oldu. Gemi, Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörler tarafından Tarabya açıklarına çekilerek demirledi. 

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