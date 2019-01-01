İstanbul Boğazı'nda 2019 coşkusu havadan fotoğraflandı

Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA - İSTANBUL Boğazı, 2019\'a girilmesiyle birlikte bazı eğlence mekanlarından atılan havai fişeklerle renklendi. Bir gerdanlık gibi duran 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de havadan ayrı bir güzellik oluşturdu.

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