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İstanbul Boğazı'nda 2019 coşkusu havadan fotoğraflandı

Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA - İSTANBUL Boğazı, 2019'a girilmesiyle birlikte bazı eğlence mekanlarından atılan havai fişeklerle renklendi

01 Ocak 2019 04:13

Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA - İSTANBUL Boğazı, 2019\'a girilmesiyle birlikte bazı eğlence mekanlarından atılan havai fişeklerle renklendi. Bir gerdanlık gibi duran 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de havadan ayrı bir güzellik oluşturdu. 

(FOTOĞRAF)

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