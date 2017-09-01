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İstanbul Boğazı'na yine kurban kanı aktı

  Ali AKSOYER - Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA) - KURBAN Bayramı'nda İstanbul Boğazı'nda her yıl yaşanan manzara bu yıl da değişmedi

01 Eylül 2017 15:24

 

Ali AKSOYER - Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA) - KURBAN Bayramı\'nda İstanbul Boğazı\'nda her yıl yaşanan manzara bu yıl da değişmedi.

Üsküdar ve çevresindeki kurban kesim alanlarında kesilen kurbanlıkların kanı, kanalizasyon yoluyla İstanbul Boğazı\'na aktı. Kanalizasyonun denize açıldığı Beylerbeyi Sahili\'nin bir kısmı her Kurban Bayramı\'nda olduğu gibi kırmızıya boyandı. Büyükşehir  ve Üsküdar belediyesi zabıta ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Volkan Kara bir genç her sene aynı manzaranın yaşandığını belirterek, \"Çok kötü bir görüntü. Biz buraya yakın yerde yüzmeye gleirdik.Turistler de geliyor buraya, çok kötü bir manzara\" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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