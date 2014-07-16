İstanbul Boğazı'na 4. köprü mü geliyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bakırköy-İncirli'den, Kadıköy-Söğütlüçeşme'ye uzanacak 28 kilometrelik metro hattı için, danışmanlık hizmeti ihalesiyle, yeni bir etüt çalışması başlattı. Metrobüs hattına paralel yapılması planlanan metronun, İstanbul Boğaz Köprüsü'nün kuzeyinden geçmesi öngörülüyor.

İstanbul’un kısa vadede trafik sorununa çözüm üretmesi amacıyla hayata geçirilen metrobüs projesinin beklenenden fazla rağbet görmesi üzerine yetersiz kalması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni, köklü çözüm üretmek amacıyla raylı sistem projelerine yöneltti.

Fatma Aksu’nun Hürriyet gazetesinde yer alan haberine göre ihale şartnamesinde metronun iki yaka arasında köprü ya da tünelle mi geçeceği belirtilmezken, çeşitli senaryolar üzerinde çalışılıyor. Coğrafi şartlar ve yüksek maliyet nedeniyle köprü geçişi olasılığı daha yüksek görülüyor. İBB Başkanı Kadir Topbaş, seçim öncesi meydanlarda metrobüse paralel metro hattı yapacaklarını ve köprü geçişlerinde ise metrobüsü kullanabileceklerini belirtmişti.

İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü, “İncirli-Edirnekapı-Gayrettepe-Söğütlüçeşme Raylı Sistem Projesi” danışmanlık hizmeti işi için ihale açarak, etüt çalışması başlattı. Konuyla ilgili İBB yetkilileri açıklama yapmaktan kaçınırken, 20 Ağustos 2014 tarihinde yapılacak olan ihaleye, yeterli tecrübeye sahip adayların teklif vermek üzere ön yeterlilik başvurusuna davet edildi.

Kısa liste oluşturulacak

Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler, ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanarak kısa liste oluşturulacak. Teklif vermeye davet edileceklerin katılımıyla “belli istekliler arasında” usulü ile ihale yapılacak. İhale dosyasında yer alan krokiye göre yeni metro için Boğaz Köprüsünün kuzeyinde yeni bir köprü daha yapılacak. Köprünün Avrupa yakasındaki başlangıcı, Kuruçeşme sırtlarında TRT binalarının bulunduğu bölgede olacak. Anadolu yakasında ise, Boğazköprüsü’nün yaklaşık 250 metre kuzeyinde, Beylerbeyi Sarayı’nın yanından geçmesi planlanıyor. Metro için ayrıca Haliç’e de bir köprü daha yapılması gerekiyor. Söz konusu krokiye göre, üzerinden metrobüs hattı da geçen Haliç Köprüsü’nün Eyüp yönünde yeni bir köprünün yapılması söz konusu.

Güzergah ve maliyet çalışması yapılacak

“İncirli–Edirnekapı–Gayrettepe-Söğütlüçeşme Raylı Sistem Projesi Teknik Şartnamesi”nde işin amacı özetle şöyle tanımlanıyor:

“Hazırlanacak olan metro hatlarının ulaşım etüdü ve güzergah etütlerinin yapılması, geliştirilecek güzergah alternatifleri için uygun ölçeklerde karşılaştırmalı güzergah araştırmaları yapılması, etüt sonuçları doğrultusunda uygun güzergah ve istasyon yerlerinin tespit edilmesi, istasyon ön projelerinin yapılması, işletme senaryolarının belirlenmesi, seçilen güzergahın imar plan tadilatlarının hazırlanması, mali ve ekonomik fizibilite etütlerinin elde edilmesi”

Yaklaşık 28 kilometre uzunluğundaki yeni metro hattı projelerinin hazırlanması işinin süresi ise 365 gün. Metro hattı için belirlenen koridorda mevcut ve gelecekteki yolculuk talepleri de belirlenerek, güzergah etütleri hazırlanacak.

İhaleye konu iş kapsamında, İncirli–Edirnekapı–Gayrettepe-Söğütlüçeşme metro güzergahı için 3 farklı alternatif üretilecek. Metro tesisi ve istasyonlarına ilişkin yaklaşık maliyet hazırlanacak.

Üç boyutlu animasyon

Metro hattına ait tüm güzergâh ve İstasyonlara ait gerekli alanlar için kamulaştırma ve kullanım hakkı gerektiren yerler belirlenerek, mülkiyet bilgileri, mevcut yapılaşma durumu ve plandaki konumuna ilişkin bilgiler derlenecek.

Müdür Yardımcısı Faruk Vahapoğlu, şef Yunus Emre Ayözen ve teknik eleman Hakan Akça tarafından hazırlanan teknik şartnamenin sonuç bölümünde ise şöyle deniyor:

“Proje tanıtım animasyonları, proje bütününü anlatan (yakın çevresi ile beraber) her biri 3 dakikalık sesli animasyonun 3 boyutlu olarak üretim aşamasında kullanılan tüm dijital dosyalarla beraber İDARE’ye teslim edilecektir. Her biri için aktüel video çekimi yapılacak ve Türkçe seslendirme uygulanacaktır.”