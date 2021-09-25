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İstanbul Boğazı’nda ikinci kaza: Yük gemisi balıkçı teknesine çarptı

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, geminin su aldığının bildirmesi üzerine kurtarma römorkörü yönlendirildiğini açıkladı

25 Eylül 2021 09:03

İstanbul Boğazı'nda bir Rus ve bir Türk yük gemisinin çarpışmasının ardından ikinci bir kaza daha yaşandı. Tekirdağ'dan Rusya'ya giden kuru yük gemisinin Boğaz'dan çıkışı sırasında balıkçı teknesiyle çarpışması sonucu su almaya başladı. Olay yerine kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Tekirdağ'dan Rusya'ya giden 140 m. boyundaki VOLZHSKIY-40 adlı kuru yük gemisinin Boğaz çıkışı yapmaktayken balıkçı teknesiyle çatışması sonucu kılavuz kaptanımız, KIYEM-8 ve KEGM-3 botlarımız, geminin su aldığını bildirmesi üzerine KURTARMA-11 römorkörümüz gemiye yönlendirildi" denildi.

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