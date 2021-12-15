İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı, tanker arızası nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı.



Romanya’nın Köstence Limanı'ndan hareket eden 114 metre uzunluğundaki Ahmet Telli isimli tanker, İzmit Limanına gitmek için saat 11.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na girdi.



Gemi, Keçili koyu mevkiinde makine arızası verdi. Gemi kaptanı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yardım talebinde bulundu.



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-10, Kurtarma-7 römorkörleri ile KEGM-5 botu ve kılavuz kaptan yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı. Makine arızası veren gemi klavuz kaptan ve kurtarma römorkörleri eşliğinde güvenli bölgeye çekilme işlemeleri devam ediyor.