-İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE KAPANDI İSTANBUL (A.A) - 29.03.2011 - Gemi trafiğine açılan İstanbul Boğazı yoğun sis yüzünden yeniden kapandı. İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, transit gemi trafiğine açılan İstanbul Boğazı, yoğun sis ve buna bağlı olarak düşük görüş nedeniyle kuzey-güney yönünde deniz trafiğine kapandı. İstanbul Boğazı'ndaki kuzey-güney deniz trafiği, görüş mesafesinin azalması nedeniyle dün sabah saatlerinde kapatılmış, görüşün düzelmesinden sonra saat 22.45'te açılmıştı.