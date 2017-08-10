İstanbul Boğazı'nda 15 Temmuz'da denize giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Furkan Yıldırım'a ulaşmak için su altı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalar nedeniyle İstanbul Boğazı saat 08.45'ten itibaren çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

Beşiktaş, Arnavutköy sahilinde 15 Temmuz günü denize giren ve akıntıya kapılarak gözden kaybolan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım'ı arama çalışmaları için İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı. Deniz Kuvvetlerine ait A-1580 borda numaralı arama kurtarma gemisi de çalışmalara katılıyor.

Çalışmalar iki ayrı noktada devam ediyor



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine katılmak için arkadaşları ile Beşiktaş'a gelen Furkan Yıldırım, Arnavutköy Akıntı Burnunda akıntıya kapılarak kayboldu. Furkan Yıldırım'ı arama çalışmaları 26 gündür aralıksız devam etti. Bugün ise arama çalışmaları İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatılarak yapılıyor. Çalışmalar iki ayrı noktada devam ediyor. Deniz Kuvvetlerine ait A-1580 borda numaralı arama kurtarma gemisi Arnavutköy Akıntı Burnunda arama yaparken, bir ekip de Arnavutköy Karaburun'da çalışmalarına devam ediyor.

Boğaz saat 18.00'e kadar kapalı



Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan arama çalışmasına ROV cihazı destekli bir insansız denizaltı aracı ile dalgıçlar da katılıyor. Arama ve kurtarma faaliyetlerinin gerçekleştirileceği bölgenin İstanbul Boğazı'nın trafik ayrım hattının içinde olması nedeniyle faaliyetler sırasında seyir emniyetinin tehlikeye düşürülmemesi için boğaz, 10.00 ila 18.00 saatleri arasında deniz trafiğine kapalı olacak. Çalışmalar, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştiriliyor



Furkan Yıldırım'ı arama çalışmalarını sahilden takip eden amca Mehmet Yıldırım "Bugün Genel Kurmaydan bir gemi geldi. Robotlu gemi ile Furkan'ın kaybolduğu bütün sahili tarayacaklar. Biliyorsunun Furkan 15 Temmuz'da mitinge gelmişti. Burada denize girerek kaybolmuştu. Yaklaşık bir ay oldu Furkan bulunamadı. Bütün yetkililerden duyarlılık talep ediyoruz. Ailesi olarak perişan durumdayız. Sahilde çadırlarda yatıyoruz. Cumhurbaşkanımızdan yardım talep ediyoruz. Bugün İstanbul Boğazı kapatıldı. Tekrar aranmaya başlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı arama Kurtarma Gemisi geldi. Robotlu arama yapılıyor." dedi. Furkan Yıldırım'ı arama çalışmaları devam ediyor.