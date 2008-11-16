İstanbul Boğazı geçişe kapatıldı

Yasin Hayal, Trabzon’da McDonald’s’a bomba atarak altı kişinin yaralanması eylemi terör suçu kapsamına alınmadığı için 3 yılla bu davadan kurtulurken, Diyarbakır’da güvenlik güçlerini taşlayan çocukların eylemi terör suçu sayıldı



Hrant Dink suikastı azmettiricisi Yasin Hayal, Trabzon’da McDonald’s’a atılan bombayla altı kişinin yaralanması eyleminin terör suçu kapsamına alınmaması nedeniyle 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla bu davadan kurtulurken, Diyarbakır’da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın gezisi sırasında yaşanan olaylara karışarak güvenlik güçlerini taşlayan çocukların eylemi terör suçu sayıldı. Böylece çocuklar hakkında 13 yıldan 28 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda görevli bir uzman tarafından bir günde verilen raporda, çocukların “isnat edilen suçların hukuki anlam ve sonuçlarını anlayıp, davranışlarını yönlendirme yeteneğine sahip oldukları” bildirildi. İddianamenin dayandırıldığı raporun içeriği aksi yönde olsaydı, çocuklar hakkında bu cezalar istenemeyecekti.



İşte suçları



İddianamede, Erdoğan’ın kente geldiği gün, terörist Abdullah Öcalan’a işkence yapıldığı bahane edilerek, kepenk kapatma, molotofkokteyliyle saldırı, araç kundaklama, kontak kapatma, öğrencilerin okula gönderilmemesi gibi eylemler gerçekleştirildiği belirtildi.

İddianamede, haklarında dava açılan ilköğretim öğrencileri Ş.B. (13), E.B. (13), V.D. (13), Ö.S. (14), M.A. (14) ve Ş.A.’nın (14) eylemleri şöyle sıralandı:

- Kentin farklı bölgelerindeki yasadışı gösterilere katılmak.

- Güvenlik güçlerine taş atmak.

- Lastik yakmak.

- Yasadışı poster ve döviz açmak.

- Lastik yakanlara gözcülük yapmak.

- Polis araçlarının camlarını kırmak.

- Yolu trafiğe kapatmak.

- Öcalan lehine slogan atmak.



28 yıl ceza isteniyor



İddianamede, çocuklar hakkında şu cezaların verilmesi talep edildi:

- Kurulan silahlı örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyerek “örgüt üyesi gibi” cezalandırılması. (5 yıldan 10 yıla kadar hapis)

- Suçun terör örgütünün eylemi kapsamında işlenmesi nedeniyle cezanın yarı oranında artırılması.

- Terör örgütünün propagandasını yapmak. (1 yıldan 5 yıla kadar hapis)

- Yasadışı toplantının dağılması sırasında mukavemet etmek. (5 yıldan 8 yıla kadar hapis)

Böylece çocukların toplam 13 yıldan 28 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. İddianamede, çocuklardan S.B. ile M.A’nın, aynı zamanda kamu malına zarar verdikleri gerekçesiyle 1 yıldan 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları da talep edildi.



Bomba at, terör olmasın



Çocukların yaşamlarının büyük bölümünü cezaevinde geçirmelerine neden olabilecek cezaların istendiği Türkiye’de, Hrant Dink suikastı azmettiricisi Yasin Hayal, McDonald’s’a imal ettiği bombayı atarak altı kişiyi yaraladığı gerekçesiyle sadece 10 ay tutuklu kaldı. Eylemi “terör suçu” da sayılmadı.

Eski TCK’da hakkında istenen cezanın üst sınırı 40 yılı aşan Hayal, Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeni TCK’ya göre 22.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandı. Ancak indirim hükümleriyle 3 yıl 4 ay hapisle kurtuldu.

Yargıtay, kararı, eksik soruşturma nedeniyle bozma hakkı olmasına rağmen bu yola gitmedi. Hayal’e verilen diğer cezaların ise hükmün açıklanmasının geriye bırakılması uygulaması kapsamına alınmasının yolunu açtı. Hayal, bu suçlardan da ceza almayacak.



Emsal Yargıtay kararı



Diyarbakır Başsavcılığı, iddianameyi hazırlarken, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun mart ayında verdiği bir kararı esas aldı. Diyarbakır’da Mart 2006’da PKK’lıların cenazelerinin verilmeyişi nedeniyle çıkan olaylara katılan 18 yaşından küçük F.Ö.’ye terör suçundan verilen cezayı onayan genel kurul, olayların Roj TV ve PKK’ya yakın internet sitelerinin çağrısıyla başladığına dikkat çekti. Kararda, “Çağrılarda halktan kepenkleri kapatmaları, çocukları okula göndermemeleri istenmiştir. Örgütün istemiyle yapılan eylemlerin örgüt adına gerçekleştiği sabittir” denildi. (Milliyet)

