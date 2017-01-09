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İstanbul Boğazı çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldı

Kar yağışı nedeniyle Şehir Hatları seferleri ile THY'nin 277 iç ve dış uçuşu da iptal edildi

09 Ocak 2017 14:29

İstanbul Boğazı, kısıtlı görüş nedeniyle çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Boğazında kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişlerinin gece çift yönlü askıya alındığı belirtildi.

Yerel Deniz Trafik Rehberi'nin 21'inci maddesinde belirtilen fiziki imkanlara sahip olunmadığından ancak genel anonsların yapılabildiği kaydedildi.

 

Şehir hatları iptal edildi

 

Şehir Hatları da kar yağışı nedeniyle seferlerini iptal etti. 

Şehir Hatlarından yapılan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları sebebiyle Eminönü-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy, Eminönü-Üsküdar vapur seferlerinin yapılamadığı belirtildi. 

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