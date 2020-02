İstanbul Bilim Olimpiyatları Takımı, Moskova'da ikinci oldu

Moskova'da düzenlenen “Büyükşehirler Olimpiyatı”nda İstanbul Bilim Olimpiyatları Takımı ikincilik ödülü kazandı.

Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Alkın Kaz ve Yunus Emre Parmaksız’ın da üyeleri arasında yer aldığı İstanbul Bilim Olimpiyatları Takımı, Moskova’da düzenlenen “Büyükşehirler Olimpiyatı”nda (Olympiad of Metropolises) Türkiye’yi temsil ederek ikincilik ödülü kazandı. Takım üyelerinden Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Alkın Kaz yarışmada bireysel olarak fizik dalında “Altın Madalya”, Yunus Emre Parmaksız ise bireysel olarak fizik dalında “Gümüş Madalya” almaya hak kazanarak büyük başarıya imza attı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, öğrencilerin bilime yönlendirilmesi amacıyla her yıl İstanbullu öğrencilerin katılımına açık olarak düzenlenen “İstanbul Bilim Olimpiyatları” yarışması sonucunda oluşturulan “İstanbul Bilim Olimpiyatları Takımı”, Eylül ayında Moskova’da gerçekleştirilen “Büyükşehirler Olimpiyatı”na katıldı. Üç yıldır düzenlenen olimpiyata ikinci kez katılan İstanbul Bilim Olimpiyatları Takımı, geçen yılki 4 gümüş 4 bronz madalya sayısını geliştirerek; 1 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya alarak şehirler klasmanında ikincilik ödülüne layık görüldü.

"Her yıl düzenleniyor"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, her yıl İstanbullu öğrencilere yönelik “İstanbul Bilim Olimpiyatları” yarışması düzenliyor. Fizik, kimya, biyoloji, matematik ve bilgisayar olmak üzere 5 farklı dalda başarılı lise öğrencilerinin katıldıkları bu yarışmalar neticesinde “İstanbul Bilim Olimpiyatları Takımı” oluşturuluyor. Bu takım ise Eylül ayında Moskova’da düzenlenen “Büyükşehirler Olimpiyatı (Olympiad of Metropolises)” etkinliğine katılarak İstanbul’u ve Türkiye’yi uluslararası mecrada temsil ediyor.

Bilim olimpiyatları kapsamında düzenlenen sınavlar iki oturumdan oluşuyor. Matematik ve bilgisayar dallarında iki oturum da benzer iken; fizik, kimya ve biyoloji dallarında bir oturumda kuramsal, diğer oturumda ise deneysel sınav yapılıyor. Lise müfredatını aşacak nitelikte olan bu sınavların içeriği, lise öğrencilerinin üniversite müfredatına hâkim olmasını gerektirecek nitelikte hazırlanıyor.

Değerlendirme aşamasında öğrencinin iki sınavdan aldığı toplam puan esas alınıyor ve yapılan sıralamaya göre madalya veriliyor. Spor olimpiyatlarının aksine bu yarışmalarda öğrencinin girdiği yüzdelik dilime bakılarak birden fazla altın, gümüş ve bronz madalya veriliyor.

Aynı formatı takip eden Büyükşehirler Olimpiyatı’nda (Olympiad of Metropolises) ise her şehrin takımı; fizik, kimya, bilgisayar ve matematik dallarında, her bir dalda 2 üye olmak üzere toplam 8 kişiden oluşuyor. Katılımcıların sınav sonuçlarına göre hem bireysel hem de şehir sıralaması yapılarak, ödüller buna göre dağıtılıyor.