İstanbul Bienali kapsamında 'Komşu Kapısı Can Kapısı' Karma Fotoğraf Sergisi

İSTANBUL,(DHA) 15. İstanbul Bienali \'Komşu Etkinlikler\' kapsamında, 12 sanatçının eserlerinin yer aldığı karma fotoğraf sergisi, 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi\'de 12-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Çarpıcı çalışmaları ile farklı etnik, kültürel ve sosyal alt yapıdan gelen 12 fotoğraf sanatçısının eserlerinin yer aldığı \'Komşu Kapısı Can Kapısı\' sergisi yaşadığımız coğrafyada zaman içinde yeşermiş kültürlerin ortak zenginliğimiz olduğu düşüncesinden yola çıkarak kaybettiğimiz değerlere bir ağıt, gündelik yaşamda bir paylaşım, belki de gitme zorunda kalanlara bir veda... Aynı zamanda kültürel etkileşimleri ve birlikte yarattığımız kültürel ortak zenginliğimizi fark etme çabası... Gönül gözüyle baktığımızda, öteki dediğimiz komşumuzun bizden o kadar da farklı olmadığını görme şansı…



Rubi Asa\'nın küratörlüğünde Nostalji, Dönüşüm-Kaybolan Komşuluk, Başkalaşım-Yitirilen Değerler, Geleneksel Komşuluk-Semt Değerleri, Kültürel Paylaşım, Dayanışma ve Umut ara başlıkları üzerinden düzenlenen sergiye Bilal Akar, Berge Arabian, Mıgırdiç Arzivyan, Rubi Asa, Hakan Cırcır, Kemal Eskenazi, Henri Kandiyoti, Abdulkadir Karataş, Nikolaos Manginas, Alberto Modiano, Jil Pardo, Emine Ülkerim fotoğrafları ile katkıda bulunurken sergi manifestosunu Onur Caymaz yazdı.



KOMŞU KAPISI CAN KAPISI karma fotoğraf sergisi12-28 Eylül tarihleri arasında Pazartesi ve Perşembe günleri arası 10:00-17:00 (son girişler 16:00), Cuma günleri 10:00-13:00, Pazar günleri 10:00-14:00 saatleri arasında gezilebilir. Müze Cumartesi günleri ve 21-22 Eylül günleri kapalıdır.

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